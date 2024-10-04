北檢扣押京華城111億地產 威京子公司鼎越開發回應：將依法提抗告
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-04 22:13
台北地檢署今（4）日針對京華城容積獎勵弊案有重大進展，檢方以涉及貪污、圖利等犯行為由，扣押了威京集團旗下鼎越開發公司所有、價值高達 111 億 7023 萬 6000 元的京華城土地，鼎越開發表示，收到裁定後將依法提起抗告。
檢方表示，此次扣押行動是為保全日後可能的追徵，根據初步估算，京華城因不當獲得 20% 容積獎勵所產生的不法利益高達 111 億餘元，檢方認定這筆利益屬於犯罪所得，應予沒收。
鼎越開發公司隨即發表聲明，強烈反駁檢方的做法，表示該地塊是於 2019 年 9 月 25 日通過國際標售向京華城公司購得，鼎越開發並非容積獎勵的申請人，也不是犯罪行為人，更沒有獲得任何犯罪所得。
鼎越開發認為，檢方的扣押行為已嚴重影響公司及其股東權益，將在收到裁定後依法提起抗告。
案件調查過程中，檢廉已首度提訊台北市議員應曉薇助理吳順民及威京集團旗下鼎越開發公司前董事長朱亞虎，並將兩人訊後還押；此外，民眾黨主席柯文哲、台北市前副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京等人也被列為涉案對象。
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