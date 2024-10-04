北檢扣押京華城111億地產 威京子公司鼎越開發回應：將依法提抗告

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-04 22:13

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台北地檢署今（4）日針對京華城容積獎勵弊案有重大進展，檢方以涉及貪污、圖利等犯行為由，扣押了威京集團旗下鼎越開發公司所有、價值高達 111 億 7023 萬 6000 元的京華城土地，鼎越開發表示，收到裁定後將依法提起抗告。

檢方表示，此次扣押行動是為保全日後可能的追徵，根據初步估算，京華城因不當獲得 20% 容積獎勵所產生的不法利益高達 111 億餘元，檢方認定這筆利益屬於犯罪所得，應予沒收。

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鼎越開發公司隨即發表聲明，強烈反駁檢方的做法，表示該地塊是於 2019 年 9 月 25 日通過國際標售向京華城公司購得，鼎越開發並非容積獎勵的申請人，也不是犯罪行為人，更沒有獲得任何犯罪所得。

鼎越開發認為，檢方的扣押行為已嚴重影響公司及其股東權益，將在收到裁定後依法提起抗告。