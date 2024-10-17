中石化：有能力解決聯貸銀行還款 京華城停工盼法院明察秋毫

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-17 17:48

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中石化 (1314-TW) 今 (17) 日召開記者會，針對近期引發爭議的京華城容積率問題及財務狀況進行說明，中石化董事長陳瑞隆表示，中石化有能力提出令聯貸銀行滿意的解決方案，而京華城已經停工，盼法院明察秋毫。

陳瑞隆指出，自 10 月初以來，中石化及其子公司鼎越開發已與聯貸銀行展開協商，目前進展良好，處理聯貸案後，仍有餘裕資金支應營運需求，中石化多年來嚴格遵守公司治理規範，財務管理採取穩健路線。

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針對外界關注的停工問題，陳瑞隆解釋，這源自京華廣場土地被法院裁定扣押。鼎越開發已於 10 月 14 日收到台北地方法院裁定書，並已提出抗告，期望法院能儘速解除扣押。

中石化總經理陳穎俊也公布了公司最新財務數據，截至第二季，中石化合併總資產約 1458 億元，合併總負債約 662 億元，負債比率約 45%，其中，母公司石化個體負債比約 35%，低於同業平均。

存貨方面，中石化總存貨額為 499 億元，其中石化產業存貨約 31 億元，土地開發相關存貨約 468 億元，後者主要包括京華廣場開發案土地（372 億元）、容積移轉（44 億元）及各項開發費用（52 億元）。

對於外界質疑 2024 年第二季財報的問題，中石化強調，財報內容皆依據相關準則編製，並經會計師事務所核閱。