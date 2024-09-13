〈中石化法說〉聚焦四大方向轉型 同步推動土地開發、重大工程

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-13 18:13

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塑化廠中石化 (1314-TW) 今 (13) 在法人說明會上說明未來轉型發展策略，聚焦四大方向：精細 / 特用化學品、電子級化工材料、能源及低碳能源技術，同時推進土地開發和重大工程項目。

中石化總經理陳穎俊表示，公司將在精細 / 特用化學品領域持續優化 OPP (鄰苯二甲酸酐) 製程，提升競爭力，並開發下游衍生物，進軍高端應用市場如光學鏡頭。此外，公司也將與策略夥伴合作開發新材料，包括具專利的電池安全性添加劑及下一世代高階通訊材料配方。

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在電子級化工材料方面，中石化計劃將現有中間產品和副產品提升至電子級等級，並以切入半導體產業供應鏈為目標；能源發展方面，中石化制定了「2050 淨零碳排氣候行動」，計劃在天然氣供應、再生能源和氫能領域有所作為。

在重大工程方面，陳穎俊說明，高雄洲際碼頭投資 32 億元的專案正穩步推進。第一階段、第二階段的液氨槽和苯酚槽，每月都已帶來貿易和租賃的收入，第三階段的儲槽預計年底啟用，將提升原料調度彈性。

陳穎俊提到，威名石化基地建設分兩階段進行，總投資約人民幣 68 億元，第一階段已開始貢獻營收，第二階段預計 2027 年投產；台南安順土地整治工程持續推進，已完成 89.5% 的整治面積，第四套熱處理設備即將投入使用；精細化工方面，8 月產出 OPPEOF 製成品已交予客戶驗證，並評估於既有基地增加光學材料、電子化產品及綠色環保領域產品。

土地開發方面，中石化在高雄前鎮特貿五及特貿六區域、楠梓惠民段已標脫逾 11,000 坪，預計處分利益達 28.24 億元，收入將於土地交割後認列；高雄的特貿五區塊目前進行短期招租、中期出售、長期開發規劃，迪卡儂、美而快已進駐。