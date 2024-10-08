中石化澄清財報無不實 存貨逾9成為土地開發相關
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-08 18:43
塑化廠中石化 (1314-TW) 今 (8) 日針對近期媒體及政論節目質疑其 2024 年第二季財報存貨和投資性不動產認列不實一事發布聲明，強調公司財務報告皆依國際會計準則及相關規範編製，並已經會計師核閱。
中石化表示，2024 年第二季合併財報揭露的存貨約 499 億元，其中土地開發事業相關存貨約 468 億元，占比高達 93.79%，包括開發京華廣場取得的土地（約 372 億元）及相關開發成本，石化事業相關存貨僅約 31 億元，占比 6.21%。
投資性不動產方面，中石化澄清合併金額約 403 億元，主要為嘉義、台南、高雄前金區及前鎮區等地區土地，目前尚待開發活化，媒體報導提及的陶朱隱園建物並非中石化資產，未列入公司存貨及投資性不動產，與公司無關。
中石化指出，公司近年來持續推動石化升級轉型與土地開發雙主軸策略，土地開發業務已成為公司重要營運項目，相關資訊均已依規定納入合併財務報告，對於有意向金管會檢舉要求退回財報並重估資產的說法，此舉可能嚴重影響股東及投資人權益，中石化呼籲各界應審慎對待相關訊息。
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