要開「印」啦！首波引進印度移工1000名 勞長：製造業為主 直聘佔5%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-17 11:53

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針對台灣與印度簽署勞務合作 MOU 引進印度移工一案，勞動部長何佩珊今（17) 至立法院進行「提升移工問題諮詢與申訴處理效能報告」及備詢，有立委關切引進印度移工進度，她指出，目前台印首次工作層級會議已在進行，考量可行性，預計引進以製造業為主的 1000 名印度移工，目標 5％採用直聘，意即直聘有 50 名。

立委陳昭姿上午於在立法院社福衛環委員會質詢勞動部長何佩珊，率先關切與印方簽署勞務合作 MOU 後的最新進展，包括具體將引進的移工人數、產業別及引進方式。

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何佩珊回應，目前擬引進業別及人數，維持既有計畫的 1000 人，會以最缺人力的製造業為主，先訂出其中 5％採用直聘，意即是 50 名。

陳昭姿認為 5% 比例不夠，考量企業界資源多，相較於家庭雇主，企業較能承接採用直聘制度的移工，建議提高直聘的比例。她建議，勞動部應考慮直聘、仲介制比例各半，較能符合實際所需。