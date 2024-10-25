〈焦點股〉星宇航空掛牌飆漲逾4成 張國煒：歷史的一刻

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-25 10:24

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星宇航空 (2646-TW) 今 (25) 日以每股 20 元掛牌上市，盤中最高漲到 29.95 元，漲幅超過 45%，等於抽中一次兩張的投資人可以賺到約 18,000 元。

星宇董事長張國煒說，今日是星宇掛牌的歷史時刻，可在這麼快的時間內上市，感到非常傳奇，實際上走來一路風雨，未來將秉持初衷，持續創新並拓展國際市場，目標全力發展北美、東南亞轉機航網，並持續引進新世代機隊，預計至 2029 年達 53 架規模。

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星宇於本月中旬完成上市前競拍和申購，皆創下歷史新紀錄，拍賣數量為 31 萬 9,600 張，合格投標單高達 68 萬 7,938 張，超額認購比率達 2.2 倍，皆為目前市場上最大規模。

上市申購部分，實際承銷張數為 79,900 張，總計申購 3 天累計共 160 萬 7558 筆，也創下台股新高。

星宇前三季合併營收為 259.27 億元，年增 63%，其中客運營收為 226.08 億元，年增率 61%，主要因全球客運需求及票價維持高檔，載客率平均維持 80% 以上。

貨運方面，前三季為 21.17 億元，年增率 91%，主因星宇持續引進廣體客機，增加北美航班機腹載貨容量，再加上電商和 AI 相關產品需求持續成長，導致艙位供不應求，載貨量屢創新高。