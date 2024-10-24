漢翔引進外籍移工 保證不讓接觸國防機敏業務 且已獲員工認同支持

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-24 23:02

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日前漢翔傳出引進外籍移工，員工憂心國防機密外洩，對此，漢翔正式對外說明重申，本國籍同仁若有意願輪值二、三班，當以照顧同仁權益為優先考量，未來若進用外籍移工，將按照政府法律規範執行，亦不允許其接觸任何國防機敏業務。

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而相關申請及管理辦法制定完成後，將委託業界具經驗的優良人力仲介公司辦理。

漢翔表示，全球航空市場需求不斷增加，但國際供應鏈斷鏈問題是整體產業普遍面臨的挑戰，蒙多家國際客戶信賴，持續獲長期訂單，尤以發動機業務成長最顯著。

漢翔強調，為滿足客戶訂單需求，擴充發動機業務產線，且每日加開二、三班運作，已成必要因應，雖提供夜班夜點費補助，員工仍因照顧家庭、生活作息調適等因素，意願不高，產線面臨二、三班人員不足，工作安排不易。

因此，漢翔考慮進用外籍移工以解決人力問題，惟此案必須全面檢視，妥善規畫。