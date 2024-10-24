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〈台幣〉升貶互見量縮盤整 收升0.3分至32.085元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-24 17:24

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新台幣陷入狹幅震盪整理。(鉅亨網資料照)

新台幣今 (24) 日再度陷入狹幅震盪整理，升貶互見，最高來到 32.038 元，終場收在 32.085 元，升值 0.3 分，台北外匯經紀公司成交值縮至 9.08 億美元，跌破 10 億美元關卡，顯示市場觀望情緒濃厚，以實質拋補需求為主。

新台幣以 32.06 元、升值 2.8 分開出後，最高見到 32.038 元，最低則來到 32.11 元，高低價差僅 7.2 分。


觀察主要亞幣，則是呈各自表現態勢，日元升值 0.45%，泰銖升近 0.4%，星元升逾 0.2%，人民幣升 0.15%，韓元微升 0.05% 左右，新台幣微貶 0.01%，港幣也處在平盤附近。

法人分析，聯準會公布最新褐皮書顯示，自 9 月初以來美國經濟活動變化不大，通膨持續保持溫和、多數薪資成長放緩，顯示美國經濟仍持續放緩，尤其褐皮書多次提及 11 月美國選舉的不確定性，在選情已進入白熱化之際，市場觀望氣氛也更濃。

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