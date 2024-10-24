〈台股開盤〉台積電漲15元維繫買氣 指數力撐平盤上但仍受制5日線反壓

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-24 09:47

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台北股市今 (24) 日大盤在台積電 (2330-TW) 止趺的有利條件下，不畏美股下跌威脅而開盤開高震盪，電子股指數小漲並且成交占大盤 71%，集中市場加權股價指數早盤最高達 23446.64 點，市場專家指出，台股的走勢將延續震盪，技術指標有利多方，但仍受 5 日線的壓力牽制。

資深證券分析師簡伯儀指出，目前爲電子股的旺季，也將在市場扮演多頭角色，技術指標 RSI 數值也高 50%，預估指數將在 5 日線到 10 日線間同時，投資人要特別留意各上市櫃公司的最新財報發布狀況，雖然已經知道外銷企業在第三季匯兌損失嚴重，但重要在於基本面是否改變。

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台股集中市場大盤 10 月 24 日以跳空開高 23446.64 點開出，最低 23309.71 點，最高 23446.64 點，預估集中市場全場成交值 3276 億元，台積電開盤價 1070 元，較昨日小漲 10 元。就類股指數來看，台積電帶動電子股指數上漲，占大盤成交比重 71%，金融股下跌 0.36%，占大盤成交比重 1.68%。

台股權值股台積電早盤上漲，鴻海 (2317-TW) 獲利回吐賣壓湧現而下跌，聯發科 (2454-TW) 今下跌，但蘋果概念股的大立光及玉晶光 (3406-TW) 股價早盤下挫。天風國際證券分析師郭明錤引行業調查指出，人工智慧 (AI) 效應尚未湧現，從 2024 年第四季到 2025 年上半年，蘋果 iPhone 16 的訂單減少了大約 1000 萬部，主要影響非 Pro 機種。

郭明錤指出，2024 年下半年 iPhone 產量從原本的 8800 萬台下調至 8400 萬台。

今晨收盤的美股主要指數表現：美股道瓊指數下跌 409.94 點，或 0.96%，收 42,514.95 點。那斯達克指數下跌 296.48 點，或 1.6%，收 18,276.65 點。S&P 500 指數下跌 53.78 點，或 0.92%，收 5,797.42 點。費城半導體指數下跌 59.34 點，或 1.14%，收 5,131.37 點。NYSE FANG + 指數下跌 269.30 點，或 2.26%，收 11,671.94 點。