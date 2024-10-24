〈財委會質詢〉彭金隆：台灣留財引資有三大優勢 TISA「轉個彎」改走2條路

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-24 11:47

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金管會主委彭金隆今 (24) 日赴立法院財委會，報告推動台灣成為亞洲資產管理中心規劃，他強調，亞洲金融中心板塊近年出現大挪移，日本已經著手開放政策搶占市場，這也是台灣很大的機會，台灣擁有三大優勢，可望為留財引資目標添增助力；對於外界關心的 TISA (台灣個人投資儲蓄專戶)，他表示，政策「先轉個彎」，不跟財政部再要額外的租稅優惠，將整合現有稅賦優惠搭配資產管理業者讓利方式推進。

彭金隆報告時指出，未來將採公私協力推動此 TISA 制度，由金管會協調集保公司協助民眾進行專戶建立與管理，在一定額度內，由參與計畫之資產管理業者讓利，設計發行經理費率及手續費率優惠之方案，吸引國人開立 TISA 帳戶。

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該帳戶投資基金的收益分配，將視收益性質穿透課稅，股利所得依所得稅法第 15 條規定，可以享受股利收入之 8.5% 計算可抵減稅額，並以 8 萬元為上限，或採 28% 稅率分開計稅，另符合所得稅法第 14 條之 1 規定之特定金融商品，可按 10% 稅率分離課稅，稽徵機關均會自動協助計算。

彭金隆強調，透過這些機制與稅務誘因，希望協助國人建構個人長期投資帳戶，達到因應高齡化社會退休需求，並促進資本市場發展之目標。未來亦可視 TISA 實施一段期間有相關實績後，再與相關部會研商租稅或其他誘因，以增加參與率。

民進黨立委吳秉叡問及，台灣與亞洲其他主要國家相比有何優劣勢？彭金隆指出，亞洲金融中心板塊近年出現大挪移現象，更迭相當顯著，日本也是著眼於這個面向積極開放政策，這對台灣來說是很大的機會，提供很好的「天時」，台灣雖擁有許多優勢，但以租稅來說，因為我們有多元產業，不太可能獨厚金融業。

以新加坡為例，該國完全沒有遺贈稅，並提供較低的所得稅誘因，台灣再怎麼努力，也是先天上無法做到的；匯率方面，新加坡盯緊美元，資金進出非常容易，在台灣不可能達成，因為多元產業對於匯率有不同需求；在語言方面，新加坡過去是殖民地，亦具有先天上的優勢。

彭金隆坦言，若是持續拿這三項條件來比較，台灣就算再努力十年也無法達成，因此，這次是務實的去盤點哪些能夠優先鬆綁。

不過，台灣推動資產管理中心具有三大優勢，第一，具備非常獨特的競爭產業，並衍生出很多投資機會，讓很多國際資本都很想進來台灣；第二，過去台灣經濟發展過程中，創造很多驚人的財富，可惜都沒留在台灣管理，第三，台灣近幾年有非常強勁的投資動能，像是 ETF，滲透率已是亞洲第一。

另外，許多經濟數據指標皆顯示，台灣與 20 年前已不可同日而語，並獲得國際高度認同，金管會擬推台日跨境雙掛牌 ETF 措施，詢問度很高，彭金隆強調，資金管道是多元的，未來朝向「劣勢盡量改善、優勢盡量強化」。

不過，TISA 並無額外新增個人投資扣除額，讓外界感到意外，彭金隆進一步指出，政策先轉個彎，不要跟財政部再要額外的優惠，以現有的租稅優惠方式，就很有優勢先來發展，一步一步往前推進。

彭金隆說，台積電具有高度產業競爭力，吸引外資注目，雖然可在美國投資 ADR，但台積電衍生出很多產業都在台灣，國際資金必要要到台灣來才能投資，因此，我們必須找出在成熟標的之前，如創投、PE，讓他們成為機構投資人、法人的標的，一般民眾大多投資成熟標的，而資產管理的概念並非全是股市，是有全面的投資機會，並注入更多基礎建設，期待催生出第二家、第三家台積電。