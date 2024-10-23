〈台股開盤〉台積電續跌 電子權值股熄火 跌逾190點回測5日線

美股周二持續漲跌互見，台股今 (23) 日在台積電為首的電子權值全面回檔下，開盤 23402.24 點，下跌 133.19 點，開盤後一度下跌近 190 點、來到 23346.03 點、回測 5 日線。在大型股熄火下，資金也回流中小型股，櫃買指數逆勢走強。