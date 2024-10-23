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〈台股開盤〉台積電續跌 電子權值股熄火 跌逾190點回測5日線

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-23 09:36

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〈台股開盤〉台積電續跌 電子權值股熄火 跌逾190點回測5日線 。(鉅亨網資料照)

美股周二持續漲跌互見，台股今 (23) 日在台積電為首的電子權值全面回檔下，開盤 23402.24 點，下跌 133.19 點，開盤後一度下跌近 190 點、來到 23346.03 點、回測 5 日線。在大型股熄火下，資金也回流中小型股，櫃買指數逆勢走強。

台積電 (2330-TW) 今日續修正，開盤 1060 元，下跌 15 元或 1.4%，昨日強勢的鴻海 (2317-TW) 及廣達 (2382-TW) 也同步熄火，跌逾 1%，台達電 (2308-TW) 也跌約 2%，再度失守 400 元，日月光投控 (3711-TW)、聯電 (2303-TW) 等也走弱。


其他電子股方面，致茂 (2360-TW)、嘉澤 (3533-TW) 均跌逾 3%，健策 (3653-TW)、智邦 (2345-TW) 跌逾 2%，華碩 (2357-TW)、可成 (2474-TW)、微星 (2377-TW) 等也走弱。不過，川湖 (2059-TW) 漲逾 3%，面板雙虎群創 (3481-W) 漲逾 2%、友達 (2409-TW) 也走強。

重電族群今日回神，華城 (1519-TW) 大漲逾 4%、士電 (1503-TW) 漲近 3%，大同 (2371-TW) 也同步走揚；貨櫃海運三雄也相對有撐，陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW)、長榮 (2603-TW) 均漲逾 1%。

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台股台積電鴻海廣達台股開盤

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櫃買市場加權指數275.170.59%
華碩593-1.17%
廣達317-0.63%
台達電400-1.11%
日月光投控163-0.61%
聯電50.3-0.79%
致茂415-3.04%
嘉澤1615-3.58%
健策1505-1.63%
智邦567-3.24%
可成234.5-2.09%
台積電1070-0.47%
微星179.5-1.10%
川湖12105.68%
友達17.450.29%
華城6073.58%
士電215.51.89%
大同45.30.67%
陽明68.71.33%
萬海88.51.03%
鴻海214.5-0.46%
長榮2070.49%

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