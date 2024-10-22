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〈台股開盤〉權值雙王壓盤 一度下挫近200點 力守五日線

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-22 09:41

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〈台股開盤〉權值雙王壓盤 一度下挫近200點 力守五日線。(鉅亨網資料照)

美股四大指數週一漲跌互見，台股今 (22) 日在台積電、聯發科走弱下，開盤即下挫超過百點，最低一度下探 23269 點，跌幅近 200 點，但在低接買盤進場下，跌幅已逐步收斂，今日預估成交量 3900 億元，較昨日略增。

權值股今日普遍下挫，台積電 (2330-TW) 下跌近 2%，回測五日線支撐，鴻海 (2317-TW) 在平盤附近遊走，聯發科 (2454-TW) 跌幅也近 2%，其他電子權值如台達電 (2308-TW) 也在盤下遊走，日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 逆勢上漲超過 1%，支撐大盤走勢。


今日成交重心聚焦 PCB 與載板族群，隨著 TPCA 明日正式開展，欣興 (3037-TW) 強漲超過 7%，站上季線大關，成交值僅次於台積電，位列台股第二，景碩 (3189-TW) 也上漲超過 1%，其他如定穎投控 (3715-TW) 華通 (2313-TW) 也都在盤上表態，整體族群漲勢一致。

不過，昨日強漲的 IC 設計族群也受壓抑，矽統 (2363-TW)、聯詠 (3034-TW) 下挫超過 2%，矽力 *-KY(6415-TW)、創意 (3443-TW)、M31(6643-TW) 也都遭賣壓狙擊。

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台股開盤台積電聯發科日月光投控電子股

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華通66.41.53%
定穎投控74.73.89%
景碩1193.03%
欣興1658.91%
日月光投控1630.93%
台達電400.50.13%
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