〈台股開盤〉權值雙王壓盤 一度下挫近200點 力守五日線

美股四大指數週一漲跌互見，台股今 (22) 日在台積電、聯發科走弱下，開盤即下挫超過百點，最低一度下探 23269 點，跌幅近 200 點，但在低接買盤進場下，跌幅已逐步收斂，今日預估成交量 3900 億元，較昨日略增。