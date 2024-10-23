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〈台股盤後〉權值股領跌 中小型股零星表現 收跌200點摜破5日線

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-23 14:09

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〈台股盤後〉權值股全倒 下挫200點摜破五日線。(鉅亨網資料照)

台股今 (21) 日開低走低，權值股幾乎全倒，終場下挫 200.67 點，收在 23,334.76 點，摜破五日均線，成交量 3,326 億元，較昨日收斂。

權值股普遍下挫，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 下跌超過 1%，收 1,040 元，回測十日線支撐，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 分別小漲、小跌表態，漲跌幅皆在 1% 內，不過，台達電 (2308-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)、聯電 (2303-TW)(UMC-US) 跌幅都在 1% 左右。


另外，金控族群也持續遭提款，指標股富邦金 (2881-TW) 下挫超過 1%，中信金 (2891-TW)、兆豐金 (2886-TW)、玉山金 (2884-TW)、元大金 (2885-TW) 也難逃賣壓，續跌 1% 以上，整體族群走勢弱，也壓抑大盤走勢。

市場焦點聚焦小型先進封裝設備股，世禾 (3551-TW) 再度上攻、亮燈漲停作收，友威科 (3580-TW) 也同樣漲停，其他如東捷 (8064-TW)、蔚華科 (3055-TW) 漲幅也都超過半根，表現相對強勢。

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台股盤後權值股台積電鴻海聯發科下挫

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台積電1060-1.40%
鴻海2160.23%
蔚華科82.84.94%
東捷71.55.15%
友威科1049.59%
世禾146.59.74%
元大金32.7-1.80%
玉山金27.9-1.06%
兆豐金38.9-1.27%
中信金36.15-1.23%
富邦金92.1-1.29%
聯電50.2-0.99%
日月光投控161.5-1.52%
台達電398.5-1.48%
聯發科1300-0.76%
日月光投資控股10.340.29%
聯電 ADR7.80.52%
台積電198.48-1.72%

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加權指數法興(購) 槓桿6.14
加權指數法興(售) 槓桿7.45

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