平準基金會來？陸社科院籲發2兆人民幣特別國債 專家：A股第二波慢牛一定會起來

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-24 11:31

‌



中國 A 股三大指數漲跌互見，但債市持續調整，國債期貨周三 (23 日) 繼續全面收跌，債市反向調整自上周以來進一步加劇。綜合機構和市場觀點，近兩天債市陷入較大波動是受到多重因素影響，包括近期新一輪存款利率調整及股市平準基金建議再起等。

中國社科院金融研究所周二 (22 日) 發佈今年第三季宏觀金融分析報告《存量與增量並重：宏觀經濟治理思路創新》，其中在提升資本市場內在穩定性方面提出三大建議，當中提到發行 2 兆人民幣特別國債支持設立股市平準基金，透過對藍籌龍頭股及 ETF 的低買高賣來促進市場穩定。

‌



專家認為，上述報告的發表意味著平準基金離推出再近一步，繼中國央行行長潘功勝 9 月 24 日回應稱正在研究後，中國社科院又發出報告，再次向市場釋放平準基金越來越近的信號。

中國首席經濟學家論壇理事、上海首席經濟學家金融發展中心副主任劉煜輝近日表示，未來一系列增量政策會不斷地推出，雖然股票市場近期來回震盪又讓很多投資人感到焦慮，但他認為，市場第二波一定會起來。

劉煜輝上周日 (20 日) 在寧波銀行總行財富管理部主辦的投資策略會上指出，若按照中國傳統文化中的事物變化規律來講，目前可能還處在一個「或躍在淵」的狀態，也就是 just doing 的階段，未來會不斷地加碼，應該說這個過程是一定的。

劉煜輝表示，考量到中國特殊的反應模式，政策一定會層層加碼，因此中國股市這一輪反彈，時間比空間更重要，A 股的第二波一定會起來，而且會是個慢牛，因為空間可期的一些特殊因素，例如投資的非理性或動物精神，短期可能急漲，之後是波動率劇烈的釋放、震盪，但這並不意味著牛的情緒會因為震盪而消失，它會持續保留很長時間。

他指出，滬深 300 指數滬深 300(CSI300) 持續走跌差不多 4 年，從 2021 年 3 月 5900 點開始，最低一度跌到 3100 點。若按波浪理論強勢反彈的話，第一步理論上它能夠反彈 1200 點到 4300 點，這一輪反擊通縮的一攬子經濟政策下去，若標靶精準、效果良好的話，這個空間就會進一步拓展，下一個點就是反彈 1400 點到 4500 點。

此外，劉煜輝也給出未來圍繞政策的三大結構性投資機會，首先是代表強烈政治意志的戰略方向，第二則科技的自強自立，最後則是併購重組。

劉煜輝認為，從中短期來看，一定有明確的交易紅利，但長期一定要堅守貝氏定理，堅持預判、驗證、修正，動態地去調整金融風險的部位，就能找到克服一切風險的不二法則。

至於在中國出口和人民幣匯率表現方面，劉煜輝指出，從目前建立的工業體系來看，保持出口均衡穩定的成長，中國具有完備的能力，且應相信中國宏觀層面對於保持人民幣匯率的長期均衡穩定，有足夠的能力。