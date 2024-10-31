台電中火二期揭時程 新建4部燃氣、拆除4部燃煤後 估空污將減4成

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-31 11:31

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環境部昨 (30) 日召開環評審查委員會第 23 次會議，審議台中電廠第二期環評案，歷經 4 小時多，最終作成通過環評審查決議，台電將於 2026 年第 2 部燃氣機組啟動後將拆除 2 部燃煤機組，2031 年第 1 部燃氣啟用後，再拆除 2 部燃煤機組，之後每年陸續啟用 1 部燃氣機組，2 部燃煤機組轉為緊急備用 ，屆時空污可望減量 41%。

環境部說明，台中電廠第二期環評係新建 4 部燃氣複循環機組，既有 10 部燃煤機組將有 4 部除役拆除，6 部轉為緊急備用，依據台電公司情境分析，一期計畫預估西元 2026 年第 2 部燃氣機組啟動後將拆除 2 部燃煤機組，二期計畫預估西元 2031 年第 1 部燃氣啟用後，再拆除 2 部燃煤機組，之後每年 (2032, 2033）陸續啟用 1 部燃氣機組，2 部燃煤機組轉為緊急備用 。

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自第二期第 1 部燃氣機組商轉前至機組全數商轉後次年起，粒狀污染物、硫氧化物及氮氧化物排放量分別由每年 547 公噸、2,893 公噸、4,914 公噸降至 384 公噸、1,148 公噸、3,404 公噸，總空污排放量可由 8,354 公噸降至 4,936 公噸，減量達 41%，溫室氣體減量亦可達 33%，已具實質減量效果及具體期程，並非空頭支票。

環境部並強調，台中電廠第二期環評審查標的係著重於台中電廠二期開發對環境造成之影響，與會環評委員均認同，拆除多少部既有燃煤機組並非重點，重點是能有效監督及管控緊急備用機組運作是否有違反空污法或環評承諾之情形，台電公司承諾緊急備用機組啟動條件僅於供電系統跳電、限電期間或為維持供電系統正常運轉，每部累積運轉時數不超過 720 小時，相較現況正常運轉，顯然已大幅減少燃煤量，可同時兼顧環保、經濟及國安。