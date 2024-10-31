鈺齊擬發行CB籌資逾10億元 交易所競拍系統今天起接受投標

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-31 11:50

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在品牌客戶庫存調節已告一段落，帶動製鞋廠訂單回升，預期各家鞋廠下半年營運可望優於上半年，包括志強 - KY(6768-TW) 及鈺齊 - KY(9802-TW) 在下半年都有積極籌資動作，其中鈺齊擬發行國內第六次無擔保轉換公司債，將對外發行 1 萬張，募集金額逾 10 億元，此一可轉債將採競價拍賣方式承銷，今 (31) 日起開始競價拍賣。

今天台灣金融市場因康芮來襲而休市，但鈺齊擬發行國內第六次無擔保轉換公司債券商國票證券則指出，競價拍賣期間如遇颱風致集中交易市場休市時，欲參與投標的投資人仍可透過證交所的有價證券競價拍賣系統進行投標。

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「鈺齊六 KY」於 10 月 31 日起開始受理競價拍賣作業，投標期間為 10 月 31 日至 11 月 4 日共三日，11 月 6 日開標，11 月 15 日掛牌。

「鈺齊六 KY」發行總張數為 1 萬張，依法扣除承銷團自行認購 1500 張外，其餘 8,500 張將採競價拍賣方式承銷，競拍底價為 100 元，轉換溢價率 102%，轉換價格為 112.9 元，每人最高得標張數合計不超過 850 張。

同時，鈺齊另以發行 1 萬張張現增股籌資，將在 11 月 11 日除權交易，暫訂以每股 100 元溢價發行，也將自市場募集 10 億元，原股東及特定人繳款結束時間在 2025 年 1 月 6 日；等於鈺齊 – KY 此次的現增加上 CB，將自市場籌資逾 20 億元，鈺齊籌資預計資金將用於償還銀行借款及充實營運資金。

鈺齊 - KY 自結 2024 年前三季營收 102.23 元，毛利率 18.5%，年減 0.7 個百分點， 2024 年前三季稅後純益 7.92 億元，年減 44.8%，每股純益達 4.16 元。