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台塑集團獲頒環境部資源循環獎 台化塑膠部奪金獎最高榮譽

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-23 12:23

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台塑集團獲頒環境部資源循環獎 台化塑膠部奪金獎最高榮譽。(圖：台塑提供)

環境部今（23）日舉行 2024 年資源循環績優企業頒獎典禮，台塑集團 (1301-TW) 獲獎肯定，其中台化 (1326-TW) 塑膠部以塑膠循環再利用專案榮獲金獎最高殊榮。

台塑集團此次獲獎的部門包括南亞 (1303-TW) 塑膠三部的再生塑膠棧板生產、台化塑膠部的塑膠循環再利用整合、南亞科 (2408-TW) 的銅廢液電解再生系統、福懋興業 (1434-TW) 的生態環保布料開發，以及台塑旭的彈性纖維絲回收再製減廢改善。


台塑企業自 2006 年即成立節能減排循環經濟推動組織，2016 年更進一步將原物料、水資源、能源及廢棄物等四大面向納入循環經濟考量，積極推動跨廠、跨公司的資源整合再利用。

環境部自 2018 年起推動「資源循環績優企業」遴選活動，目的在於鼓勵企業投入資源再利用及循環經濟，建立產業典範。台塑企業表示，各部門主管今日與會受獎並分享經驗，期望能帶動更多企業投入資源循環發展。

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