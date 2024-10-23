台塑集團獲頒環境部資源循環獎 台化塑膠部奪金獎最高榮譽

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台塑企業自 2006 年即成立節能減排循環經濟推動組織，2016 年更進一步將原物料、水資源、能源及廢棄物等四大面向納入循環經濟考量，積極推動跨廠、跨公司的資源整合再利用。

環境部自 2018 年起推動「資源循環績優企業」遴選活動，目的在於鼓勵企業投入資源再利用及循環經濟，建立產業典範。台塑企業表示，各部門主管今日與會受獎並分享經驗，期望能帶動更多企業投入資源循環發展。