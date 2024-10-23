兆豐金獲頒第21屆國家品牌玉山獎24項大獎 創歷年新高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-23 10:19

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第 21 屆國家品牌玉山獎昨 (22) 日舉行頒獎典禮，兆豐金控 (2886-TW) 及旗下公司兆豐銀行、兆豐證券、兆豐期貨、兆豐票券及兆豐產險共拿下包括「傑出企業類」、「最佳產品類」及「最佳人氣品牌類」共 24 項大獎，創歷年新高，顯見兆豐金融集團透過數位創新並整合集團資源，提供顧客最完整的金融服務，滿足客戶全方位金融需求，深受國家品牌玉山獎肯定。

兆豐金融集團以「跨幣、跨境、跨資產及跨售」4 大跨經營策略，及「專業信賴、誠信當責」之經營理念，維持集團永續穩定成長優勢，並長期響應政府新南向政策、掌握亞太區經濟擴張商機；積極發展財富管理及高資產業務，以實際行動力挺政府打造亞洲資產管理中心，推動科技化與數位化的金融發展；此外，亦建立永續發展藍圖，全力支持政府淨零轉型 5 大策略，積極響應國內外永續倡議。

兆豐金融集團是本國擁有最多國外分支機構之金融集團之一，全球服務觸角廣闊，具有深厚全球客戶服務經驗、OBU (國際金融業務分行) 服務業界第一，提供全方位企業金融服務。集團秉持公司治理之精神，為員工、客戶及股東等利害關係人創造價值與利益，打造「兆豐」成為亞太地區最具領導性地位之金融集團。

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在集團全體齊心努力下，兆豐金融集團近年營運成果深獲第 21 屆國家品牌玉山獎肯定。其中，兆豐金控榮獲「傑出企業類」，兆豐銀行榮獲「最佳產品類」8 項、「最佳人氣品牌類」1 項，兆豐證券榮獲「傑出企業類」1 項、「最佳產品類」3 項、「最佳人氣品牌類」1 項，兆豐期貨榮獲「傑出企業類」1 項、「最佳人氣品牌類」2 項，兆豐票券榮獲「傑出企業類」1 項、「最佳人氣品牌類」1 項，及兆豐產險榮獲「最佳產品類」3 項、「最佳人氣品牌類」1 項，成就集團歷年最佳成績。

得獎作品中，包含兆豐銀行「兆豐信貸全方位智能管理」，整合信貸 e 把兆、i-Loan 徵審系統、案件價值模型計算器及資產品質監控程序等四大核心，建構了一個從申請、徵審、對保、核撥及貸後管理等全方位的管理平台；「Mega AI 金準搜 - 帳務明細智能搜尋」透過 AI 智能搜尋，協助客戶於行動銀行快速找到交易明細；「全球金融網」以全球速匯、跨國金流管理的多重特色，透過專線連結全球服務網絡，橫跨四大洲，提供企業即時資金調度及查詢全球帳戶服務等。

兆豐證券憑藉優質治理，連續第 3 年獲得「傑出企業類」獎項，另持續精進客戶服務品質及公司治理效能，形塑公平待客企業文化，獲「最佳人氣品牌 - 公平待客」獎項；兆豐票券首次參獎便榮獲「傑出企業類」與「最佳人氣品牌類」雙獎項肯定，為票券公司首度獲獎，充分展現兆豐票券穩健經營的核心價值；兆豐產險「台中地區颱風風速及降水量參數甜柿保險」減輕因颱風或豪大雨所造成的經濟損失，給予柿農更多保障，落實普惠金融的目標。