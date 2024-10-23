LiTV雙11特惠 【看電視+追劇 豪華組合餐】激殺55折 今年就等這檔

鉅亨網新聞中心 2024-10-23 10:56

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在什麼都漲的通膨時代，讓 LiTV 的【看電視 + 追劇】幫你的娛樂消費更聰明！雙 11 期間所推出的超殺優惠【看電視 + 追劇 豪華組合餐】一年只要 $1990(原價 $3588)，平均下來每月只要 $166，只要有網路，就可在電視、手機、平板.. 等載具觀看，享有 400 台電視頻道 + 影劇、動漫... 看到飽，絕對是你全家娛樂最優惠的選擇。

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400 台電視頻道 掌握全球政經資訊

【看電視 + 追劇 豪華組合餐】是 LiTV 最受歡迎的服務，有 400 台電視頻道與 7 萬小時影劇動漫，各類電視頻道包括了即時專業新聞台、政論節目，隨時掌握天下大事，尤其是即將到來的 2024 美國總統大選，影響著全球政治、經濟動脈，絕對是下半年最值得關心的焦點議題。而對於投資人來說，LiTV 的熱門理財節目、財經頻道，更是投資理財的好幫手。體育頻道裡擁有網球、高爾夫球的四大經典賽事、統一獅全年主場賽事也同步直播，滿足球迷們直播收看。

經典優質戲劇、電影 正版動漫看到飽

【看電視 + 追劇 豪華組合餐】除了頻道多元，同時還有優質好劇與電影，像是最近熱門的古裝劇《漠風吟》、《長樂曲》，表現了大女主在愛情與政治陰謀中的精彩對決，絕對是 2024 下半年必追的古裝偶像劇。而韓劇《好搭檔》有少見的離婚律師題材，加上張娜拉、南志鉉兩位人氣女主從鬥氣到相互理解，頗受好評。若是迷上《黑白大廚》的劇迷們，一定要來看擔任評審之一的白種元，如何在《白種元的巷弄食堂》裡幫助許多優質小店重生、成為當地排隊名店，再次感受他的權威度與魅力。

最新電影則有「英國鬼才名導」蓋瑞奇，帶來年度最爽最炸爆米花動作強片《非紳士特攻隊》，二戰真實故事改編，重現邱吉爾不為人知的機密諜報特攻隊，看完更是要回味一下蓋瑞奇導演 + 巨星雲集的經典《紳士密令》，美國蘇聯情報員聯手的精彩好片。而此次 LiTV 動漫館分別獻給運動迷們的《藍色監獄 VS. U-20 日本代表隊》、經典《BLEACH 死神》的《千年血戰篇 - 相剋譚》，都是讓人熱血沸騰的作品，千萬不可錯過。

合法正版 有網路就可隨開隨看

LiTV 擁有超高畫質 1080P 合法正版影音內容，多載具手機、平板、電腦、電視、車載都可以看，一個帳號全家皆可使用，無論出門或在家，看電視 + 追劇隨心所欲。尤其電視更貼近使用者的操作直覺，遙控器上下選台，家中長輩及小孩都能輕鬆操作。智慧型電視只要能連網路，即可下載 LiTV，傳統型電視也可購買機上盒外接，簡單幾個步驟就可登入觀看。機上盒還要另購覺得麻煩? 雙 11 期間就選擇搭配優惠【豪華組合餐一年 + 4K 機上盒】總共只要 $2990(原價 $6078) ，直接給你 50% 折扣今年最划算！