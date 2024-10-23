演唱會商機爆發！人力銀行：每月徵才7400人 這職缺平均月薪6.2萬

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-23 16:42

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演唱會熱潮席捲全球，流行天后泰勒絲掀起「泰勒斯經濟學」，國際天團 Coldplay、BLACKPINK 到高雄，張學友、張清芳剛結束台北小巨蛋，劉德華接唱，周杰倫、張惠妹準備搶攻台北大巨蛋。104 人力銀行從演唱會的籌辦、行銷、售票、開唱，平均每月徵才 7,400 人，疫後成長 42%，以燈光 / 音響 / 視聽工程、行銷企劃、活動企劃最缺人；演唱會商機擴及週邊民生消費，北高兩地消費圈徵才近 15 萬人。

104 人力銀行將演唱會徵才範圍涵蓋企劃製作、宣傳行銷、票務銷售、場館營運、以及活動維安等相關職缺，10 月演唱會產業徵才 7,400 人，其中 73% 位在北部，主因北部藝文場館較多，人口多，娛樂商機較大，南部雖然徵才人數僅 500 人，但受惠於高雄近年舉辦多場演唱會，徵才人數自 2020 年疫後翻倍成長。依工作性質，7 千個工作機會中，41% 為兼職，反映展演活動短期且大量的人力需求。

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演唱會產業最缺哪些人才？104 人力銀行大數據顯示，負責宣傳的行銷企劃、籌劃活動的活動企劃，以及讓演唱會能順利進行的燈光 / 音響 / 視聽工程為人才缺口最大的三大職務，從業人員平均月薪落在 3.5 萬到 4.1 萬。高薪職務則為藝術總監 / 指導，統籌整場演唱會的視覺舞台設計、表演內容編排，是演唱會能否能贏得觀眾好評的重要角色，平均月薪 6.2 萬。

高雄流行音樂中心執行長丁度嵐分享，演唱會人力「真的很不足」！近年台北與高雄流行音樂中心陸續開幕，新的場館讓表演場次增加，人力需求倍數成長。以高雄世運主場館為例，收驗票及引導帶位的臨時工作人員就需要 700-800 名人力，現在業界徵才多是透過業內的推薦；未來可擴大攬才管道，鎖定對演唱會有高度興趣的新世代，前進校園、建教合作。丁度嵐也觀察，演唱會產業求新求變，活動又必須準時開演，人才經常要在例假日工作到深夜，並且應付各種突發狀況，人才必須具備好奇心、抗壓力與應變力三大特質，養成期長。