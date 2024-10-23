全景軟體掛牌上櫃蜜月超甜 飆漲近100%！抽中現賺近6萬元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-23 11:01

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資安軟體服務商全景軟體 (8272-TW) 今 (23) 日以每股承銷價 59 元掛牌上櫃，早盤直接以 115 元開出，最高來到 118.5 元，漲幅逼近 100%，全景軟體總經理楊文和表示，將發展多樣化資安產品，並持續投入零信任架構、後量子密碼技術和人工智慧的研發，鞏固技術領先地位，並規劃前進海外，開拓快速成長的亞太市場。

全景前三季合併營收為 2.57 億元，年增 4.06%，以零信任架構為核心，為政府、金融單位和企業提供完整的數位轉型與資安解決方案，營運連 5 年穩定成長。

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據智慧國家方案 2021 年階段成果報告指出，國內數位經濟規模已達 5.7 兆元，預計 2025 年將達 6.5 兆元。

全景說明，除了安全認證解決方案和科技金融資安解決方案外，在數位轉型和 IoT 安全上也提供客戶完整的服務，整合人工智慧 (AI) 和資安技術，為客戶開發出一系列產品。

例如，FastSIGN 快速簽、1zSIGN 手寫簽名系統、FastID 智慧證件 / 信用卡辨識系統、FastDOC 智慧文件辨識系統、CIS 醫療病歷文件倉儲系統以及 DIMS 文件影像管理系統等，這些產品協助企業及醫療機構實現電子簽章、證件和文件辨識，以及電子病歷管理，可顯著提升運營效率、降低成本，進而實現金融科技、智慧醫療和 ESG 數位轉型的目標。

同時，為確保解決方案符合電子簽章的法規要求，全景也為客戶建立安全的雲端「數位信任」環境，保障「信賴網路服務」。

據 GlobalPlatform 的預測，至 2025 年全球物聯網裝置將達 750 億個，而其中僅有 4% 的裝置考慮到安全設計。