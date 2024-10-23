全景軟體掛牌上櫃蜜月超甜 飆漲近100%！抽中現賺近6萬元
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-23 11:01
資安軟體服務商全景軟體 (8272-TW) 今 (23) 日以每股承銷價 59 元掛牌上櫃，早盤直接以 115 元開出，最高來到 118.5 元，漲幅逼近 100%，全景軟體總經理楊文和表示，將發展多樣化資安產品，並持續投入零信任架構、後量子密碼技術和人工智慧的研發，鞏固技術領先地位，並規劃前進海外，開拓快速成長的亞太市場。
全景前三季合併營收為 2.57 億元，年增 4.06%，以零信任架構為核心，為政府、金融單位和企業提供完整的數位轉型與資安解決方案，營運連 5 年穩定成長。
據智慧國家方案 2021 年階段成果報告指出，國內數位經濟規模已達 5.7 兆元，預計 2025 年將達 6.5 兆元。
全景說明，除了安全認證解決方案和科技金融資安解決方案外，在數位轉型和 IoT 安全上也提供客戶完整的服務，整合人工智慧 (AI) 和資安技術，為客戶開發出一系列產品。
例如，FastSIGN 快速簽、1zSIGN 手寫簽名系統、FastID 智慧證件 / 信用卡辨識系統、FastDOC 智慧文件辨識系統、CIS 醫療病歷文件倉儲系統以及 DIMS 文件影像管理系統等，這些產品協助企業及醫療機構實現電子簽章、證件和文件辨識，以及電子病歷管理，可顯著提升運營效率、降低成本，進而實現金融科技、智慧醫療和 ESG 數位轉型的目標。
同時，為確保解決方案符合電子簽章的法規要求，全景也為客戶建立安全的雲端「數位信任」環境，保障「信賴網路服務」。
據 GlobalPlatform 的預測，至 2025 年全球物聯網裝置將達 750 億個，而其中僅有 4% 的裝置考慮到安全設計。
因此，全景的 IoT 安全解決方案針對物聯網設備的整體生命週期提供全方位保護，從設備身認證、安全密鑰存儲、固件和軟體更新驗證、全面的密鑰生命週期管理到建立完整的信任關係鏈，皆有效應對物聯網安全挑戰，並符合智慧電網 IEC61850、車聯網 ISO 21434/ISO15118-20/OCPP、工控連網設備 IEC62443、半導體資安 SEMI E187 等國際資安標準。
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