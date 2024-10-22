首個IPO香水品牌光速火箭10/22登錄興櫃 承銷價51元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-22 16:58

‌



台灣第一家 IPO 香水品牌光速火箭 (7782-TW) 將於明 (23) 日以每股 51 元登錄興櫃，光速火箭指出，除了現有品牌外，計畫開發通路型產品，如洗衣精、手洗精、洗髮精、洗面乳和沐浴乳等，並鋪貨大型連鎖通路，增添營運新動能。

光速火箭資本額 2.12 億元，主要業務為開發香氛產品並銷售，目前擁有 SHARECO 與 KLOWERPANDOR 兩個自有品牌，產品涵蓋男女香水、擴香、洗沐用品等。

‌



除了線上通路，光速火箭在全台開設有 20 家直營百貨專櫃和門市，並與 40 個經銷商合作，成為台灣香氛市場的領導品牌；除了國內市場，公司透過跨境電商平台，將產品同步銷售至新加坡、馬來西亞、香港和日本等地，並設有 32 個經銷據點。

光速火箭董事長陳冠愷表示，光速火箭採用 SPA 模式 (Speciality Retailer of PrivateLabel Apparel)，從市場調研、商品企劃、產品設計到銷售，形成完整的供應價值鏈，過去幾年即使遭逢疫情和公司內部品牌策略調整影響，毛利率仍可達 60% 以上。

為進一步提升品牌影響力，光速火箭陸續邀請知名藝人 E.SO 瘦子、蔡詩芸、韓國人氣女團 (G)I-DLE 成員 舒華 SHUHUA 擔任品牌代言人。

另一方面，光速火箭今年和服飾品牌 YOURKIND、保健食品品牌 HALO MAVIS Beauty 進行品牌授權合作，期透過策略聯盟，擴大市場覆蓋範圍，後續計畫開發通路型產品，如洗衣精、手洗精、洗髮精、洗面乳及沐浴乳等，並鋪貨大型連鎖通路。

陳冠愷認為，相較其他同業，光速火箭優勢在於，從電商起家，透過線上社群媒體經營與投放線上廣告，可在短時間內大量曝光，創造話題。