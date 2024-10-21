市場估值僅目標一半！NAND廠鎧俠IPO計畫喊卡

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-10-21 09:51

‌



日本 NAND Flash 大廠鎧俠 (Kioxia) 將 10 月 IPO 計畫延遲至 11 月之後，因為投資人願意給予鎧俠的市場估值僅有目標值的一半水準。

據悉，投資人以半導體市況復甦緩慢為由，要求鎧俠大股東美國投資基金貝恩資本 (Bain Capital) 將鎧俠 IPO 估值下調至目標值約 1.5 兆日元的一半左右，迫使貝恩資本放棄讓鎧俠在 10 月底 IPO 的計劃。

‌



相對於貝恩資本設定的 1.5 兆日元市值目標、投資人希望的數值是遠低於該目標的約 8,000 億日元。路透社引述關係人士報導稱，鎧俠經營團隊在 8 月和 9 月和機關投資人會談時、大多數意見都認為記憶體市況要真正復甦仍需時間。

英國調查公司 Omdia 分析師南川明表示，因 AI 普及、今年來 NAND Flash 價格已上漲 50%，不過價格揚升已見頂。最大市場 PC、智慧手機要全面搭載 AI，換機需求要顯現，預估要等到明年之後。

近年來，隨著生成式 AI 熱潮在全球蔓延，GPU 變得流行起來。這讓只專注於 NAND 的鎧俠錯失了機會。雖然 AI 熱潮也會對 NAND 產生影響，這是因為人工智慧伺服器的運作比以往任何時候都需要大量更高密度的 NAND。但 NAND 的上漲趨勢和幅度較為有限。

在此境遇下，鎧俠不僅受到智慧型手機和個人電腦需求低迷的打擊，還面臨來自韓國和美國競爭對手的激烈競爭。

根據 TrendForce 的 NAND 市場追蹤顯示，從多年市佔率來看，三星和 SK 海力士 - Solidigm 的市佔率有所成長，而鎧俠 - 西部數據合資公司和美光的市佔率則有所下降。

儘管如此，隨著 AI 技術的發展推動了對高效能記憶體晶片的需求，鎧俠仍看到了市場復甦的機遇，並希望透過上市改善財務狀況以應對市場競爭。