日本買房新模式！不用飛到日本也能輕鬆搞定

鉅亨網新聞中心 2024-10-23 09:00

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日本房產投資崛起！穩定環境與超值房價成亮點

隨著台灣房地產價格屢創新高，許多購屋者面臨難以負擔的困境，導致近年來投資海外房地產的熱潮興起，其中日本買房成為熱門選擇。根據全球房地產顧問公司 Knight Frank 的最新資料顯示，比起台灣、美國、新加坡、香港，日本具有相對穩定的房價波動率，這是因為日本房地產市場具備穩定的經濟環境、較低的房價以及良好的投資報酬率，台灣投資者購買日本房產時可利用匯率優勢進一步降低成本，投資更安心。當前隨著 AI 技術的進步與數位平台的興起，像「RENOSY(利諾喜)」這類，源自日本的科技服務 出現，簡化傳統海外房產投資中的繁瑣流程，讓更多人能輕鬆進行日本投資。

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資料來源：

新時代新科技，讓日本買房投資更方便

當投資者考慮進行海外房產投資時 ，會面臨許多挑戰。首先是語言，尤其對於不熟悉日本市場與法律制度的投資者來說，難度會更高。海外投資者通常無法來往親赴當地處理物業相關事宜，後續物業管理和維護也成為考量的因素。如何充分利用房產科技，選擇可信賴的服務至關重要。由日本房地產科技企業提供優質的日本不動產投資服務，其旗下的房地產科技服務「RENOSY(利諾喜)」，活用 AI 技術和大數據，專為投資者設計，提供一站式的日本房地產投資服務。特別是對於那些無法親自赴日處理房產事宜的買家，尤為便利。

RENOSY(利諾喜) 運用獨家 AI 演算法和大數據分析，幫助想在日本買房的投資人，篩選資產價值高的投資用房地產，取得市場趨勢與價格分析，讓用戶迅速找到符合投資需求的物件。也提供物業管理服務，讓海外投資者能遠程掌控租賃狀況、物業維護等，從購買、持有到售出的一站式服務，全線上交易與數位簽約。

對購屋人而言，從資料收集、專人諮詢、賞屋、簽訂購屋契約 等一系列購屋流程，都可透過 RENOSY(利諾喜) 的服務一次辦到，滿足投資者的多元需求，投資人不用去日本，也能讓日本買房成為一項輕鬆且高效的投資行為。

RENOSY(利諾喜) 不僅幫助投資者購房，還提供成交後的包租代管和房屋改造服務。手機應用程式 OWNR by RENOSY(利諾喜) 幫助屋主隨時掌握物件資訊，了解入帳狀況與資產變化，讓整個投資流程透明且高效。

根據專業調查機構「東京商工調研社」公布的調查，自 2024 年 3 月為止，RENOSY(利諾喜) 已連續 2 年榮獲日本國內投資用公寓大樓類型房地產銷售貢 實績 No.1 的殊榮 ，且 RENOSY 提供的包租代管服務有高達 99.6% 的入住率，平均閒置天數也遠低於市場平均為 29 日（市場平均 140 日）。

RENOSY(利諾喜) 有出色的實績，這得益於其數位科技的創新應用、專業的團隊和一站式 的服務，從購房流程的簡化到售後物業管理，幫助投資人最大化收益，成為日本房地產投資的可靠夥伴。

除了網路房地產投資服務「RENOSY(利諾喜)」之外，企業本身還提供優質的日本房地產仲介服務，讓日本房產投資不僅止於線上，也包含線下，讓日本投資走進現實生活，提供投資人更客製化的服務，幫助投資人安心的置產與交易，日本買房更安心。

ITF 旅展上重磅登場，輕鬆上手日本房產

RENOSY(利諾喜) 將在 2024 年 11 月的台北國際旅展（ITF）中展示最新的房產投資科技，並進一步推廣 RENOSY 服務的優勢，讓更多人 瞭解如何通過科技實現跨國置產。參與者將有機會親身體驗如何使用 RENOSY(利諾喜) 進行日本房地產投資，並瞭解最新的日本不動產市場趨勢。為投資者了解日本房地產投資的最佳機會。歡迎對日本買房感興趣的朋友前來參加，進一步了解如何透過 RENOSY(利諾喜) 的服務實現安心又有保障的海外房產投資。