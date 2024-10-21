星宇IPO申購 凍結市場資金達643億元 中籤率2.48%

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-21 18:36

‌



星宇航空 (2646-TW)) 擬於 10 月 25 日掛牌上市，此次初次申請 IPO 上市，不論是在競拍張數、金額或申購抽籤張數上，均創下 2016 年競拍新制實施以來的新紀錄，中籤率僅 2.48%，以現增承銷價每股 20 元計算，估約凍結市場資金達 643 億元。

此次星宇航空的競拍得標金額為 74.4 億元，競拍申購張數 319600 張，在抽籤申購上，張數也達 79900 張，總合格件為 1607558 筆，由於本次星宇航空是一人申購兩張，中籤率為 2.48%；若以公司現增承銷價每股 20 元計算，估凍結市場資金達 643 億元，顯示投資人對未來營運和資本市場上的表現，抱持期待。

‌



星宇去年總合併營收 224.72 億元，年增 568%，疫後第一年即轉盈，稅後純益 1.49 億元，每股純益 (EPS)0.08 元，上半年營收 163.33 億元，年增 65%，稅後純益 9 億元，年增 172%，EPS 0.39 元，獲利動能漸入佳境。