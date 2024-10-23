不到50基點！瑞銀：明年經濟韌性好 降息速度將放緩

鉅亨網編譯許家華 2024-10-23 13:50

‌



美國聯準會 (Fed) 9 月大幅降息 50 個基點，開啟了降息週期，但瑞銀認為此舉措不會再來一次，接下來 Fed 將大幅放緩降息步伐，因為明年經濟繼續展現韌性。

瑞銀經濟學家報告指出：「Fed 明年將採取更漸進的行動，每季度降息 25 個基點，而非我們先前預期的 50 個基點。」由於聯準會依賴數據，且經濟數據一連串意外，經濟學家警告稱不能完全排除今年暫停降息週期的風險。

‌



經濟學家指出，Fed 9 月政策會議上，其最新經濟預測摘要（即所謂的點圖）顯示，19 名參與者中有 9 人認為今年額外降息程度不超過 50 個基點，而最近的公開評論表明，一些參與者相信這一點在 11 月的會議上宜保持不變。

瑞銀經濟學家目前預計 2025 年降息總數為 100 個基點，低於先前預期的 200 個基點。

此前由於經濟數據強於預期，且勞動市場富有彈性，出現了瑞銀這種不那麼鴿派的觀點。「工資增長在 2022 年達到高峰後，迄今已有所放緩，但仍強於疫情爆發前十年的任何時候。」瑞銀說。