Synaptics擴大台灣布局 搶占240億美元AIoT市場
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-23 16:47
新思國際 Synaptics(SYNA-US) 今 (23) 日宣布在新竹擴展業務，台灣現已成為公司在全球最大的員工基地，此次擴展凸顯台灣在半導體產業中日益重要的角色，並為公司提供關鍵業務和工程專業充分的成長空間，新竹辦公室將容納 AI 驅動物聯網邊緣設備的開發團隊，以在規模達 240 億美元的消費性、汽車、企業和工業應用領域市場中，搶佔可觀商機。
Synaptics 總裁兼執行長 Michael Hurlston 表示，此次投資反映公司對台灣作為增長關鍵和戰略位置的信心，台灣在電子供應鏈中扮演著日益關鍵的角色，並培養一支強大的人才庫，為客戶和合作夥伴的成功提供保障。
Synaptics 強調，新竹和台北辦公室將成為公司財務與銷售服務、業務工程和供應商管理、無線產品開發與支援以及核心 PC 觸控與指紋感測器解決方案的樞紐。
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