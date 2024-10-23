Synaptics擴大台灣布局 搶占240億美元AIoT市場

新思國際 Synaptics(SYNA-US) 今 (23) 日宣布在新竹擴展業務，台灣現已成為公司在全球最大的員工基地，此次擴展凸顯台灣在半導體產業中日益重要的角色，並為公司提供關鍵業務和工程專業充分的成長空間，新竹辦公室將容納 AI 驅動物聯網邊緣設備的開發團隊，以在規模達 240 億美元的消費性、汽車、企業和工業應用領域市場中，搶佔可觀商機。