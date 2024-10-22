昇達科前三季獲利超越歷年全年 EPS達6.09元 新廠產能即將開出

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-22 19:00

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深耕低軌衛星與無線通訊產業的昇達科 (3491-TW) 今 (22) 公布最新自結獲利數，在第三季營收及獲利表現亮眼的推升之下，2024 年前三季毛利率達 51.46%，稅後純益 4.24 億元，已經超越歷年的全年獲利，年增 1.31 倍，每股純益 6.09 元，台灣新廠及越南廠 11 月起將貢獻產能。

昇達科自結 2024 年第三季營運上展現強勁的成長步調，單季營收爲 6.39 億元，毛利率 51.64%，季減 3.8 個百分點，年增 12.2 個百分點，單季稅後純益爲 1.41 億元，季減 20.95%，年增 1.72 倍，每股純益爲 2.06 元。

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昇達科自結 2024 年前三季營收 17.21 億元，毛利率 51.46%，年增 13.07 個百分點，稅後純益 4.24 億元，已經超越歷年的全年獲利，年增 1.31 倍，每股純益 6.09 元。

昇達科 2024 年第三季的營運佳績最主要來自低軌衛星產品的營收達到逐季增長所貢獻，以第三季低軌衛星產品營收達到 3 億元，與今年初的第一季相比，增幅達 1.1 倍，累計前三季的營收相較去年同期增幅高達 2.77 倍，反映出公司與客戶在該領域已經建立起穩固的合作關係。展望第四季，公司預期仍將保持季增趨勢，顯示出低軌衛星市場對昇達科產品的強勁需求。

為了應對低軌衛星產業未來的快速發展需求，昇達科已積極擴增產能，並同步進行全球佈局。越南和台灣的新廠即將於 11 月開始貢獻產能，將可為後續的訂單交付提供更大產能支持。公司還將接續展開泰國廠的建置，以應對未來幾年客戶端的持續增長需求，這些中長期的規劃亦頗獲客戶認同，進一步鞏固昇達科在低軌衛星產業中的領先地位，並擴大其在精密航太毫米波產品市場的競爭力。

昇達科第三季雖有匯損影響部分獲利表現，但因主要是用於後續支付海外擴廠投資與外購生產機台的外幣部位所產生的匯損，因此實質上對匯兌的影響僅為帳務面的變動。

昇達科指出，隨著印度市場對 5G 基礎設施需求激增，印度的兩大電信運營商 Reliance Jio 和 Bharti Airtel 在 5G 網路部署上不斷擴展。其中 Bharti Airtel 計劃持續加強其 5G 服務，並加快基礎設施建設，以應對競爭激烈的印度市場，近期該公司與昇達科瑞典主要客戶簽署最新的 5G 設備和解決方案。預期印度在 5G 的建設將帶動產業另一波商機。