台灣首檔綠色金融資產擔保債券上櫃發行4億美元 新加坡同步掛牌

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-22 14:37

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我國首檔綠色金融資產擔保債券（Covered Bond）於今（22）日由韓國新韓銀行發行，總額達 4 億美元，同步在櫃買中心與新加坡交易所掛牌上市。這是自今年櫃買中心公告開放外國發行人可在台灣發行 Covered Bond 以來的首例，象徵我國債券市場商品的多元化，且與國際接軌。

櫃買中心表示，本次發行的綠色金融資產擔保債券期限為 5 年，採浮動利率計息，並依循《韓國金融資產擔保債券法》相關規定，以韓國房貸債權作為擔保池。此外，該檔債券同時也是綠色債券，所募資金將用於綠建築及再生能源等綠色投資計畫之放款。

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