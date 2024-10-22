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〈焦點股〉Jpp-KY將購地買廠擴產能 亮燈漲停

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-22 11:30

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jpp-KY今日股價亮漲停燈號。(鉅亨網資料照)

Jpp-KY(5284-TW) 宣布擬現金增資 3 億元，同時，董事會通過泰國子公司將購置土地和地上附屬建築、倉庫等，預計斥資 2.3 億元泰銖，長期成長動能看俏，激勵今 (22) 日股價盤中亮燈漲停。

經寶說明，購地和地上的建築物、倉庫和辦公室等，是為因應未來成長擴充需要，整併土地、廠房及設備，以統合各方資源、提高營運綜效。


同時，董事會也決議處分出售 4 筆閒置土地，並授權董事長與潛在公司或相關人士研議、協商有關出售和簽約事宜。

經寶精密是泰國第一大客製化精密金屬機構件的生產製造商，今年積極在 AI-Server 版圖布局，隨著國際間供應鏈轉移東南亞的趨勢，在 AI 伺服器機櫃、電源機構件、水冷結構件上皆有斬獲，隨著產線積極調整，配合客戶於第三季末開始大量出貨。

另一方面，經寶今年新增航太新客戶，取得飛機座椅結構件新訂單，並取得 Airbus 集團子公司的合格供應商資格，同步加強發展航太業務。

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