坐擁AI 當紅題材 機器人概念股達明、慧友、聰泰Q4營運具成長潛力
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-22 12:19
隨著 AI 發展，機器人議題受市場關注，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳也提出「AI 本質便是機器人」，台積電 (2330-TW) 法說會上也強調「AI 需求是真的」，機器人概念股達明機器人 (4585-TW)、慧友(5484-TW)、聰泰(5478-TW) 坐擁題材，近期營運受市場關注。
廣明子公司 (6188-TW) 達明機器人 (4585-TW) 今年 9 月登錄興櫃，主要生產協作型機器人手臂，結合視覺與 AI 技術，並與日商歐姆龍等戰略夥伴合作，目前為全球第二大手臂廠商；由於成本較低，獲得中系廠商青睞，將於第四季出貨，預期帶動成長。
達明機器人 9 月營收 1.32 億元，月增 41.78％、年增 40.28％；達明機器人表示，月增是由於 7、8 月業績較低，僅是回到上半年水準。
慧友從安控產業轉型，跨足影像物聯、智慧車載及工業電腦等領域，並持續投入 AI 邊緣運算研發，也打入應用於自主機器和人工智慧的輝達 (NVDA-US) Jetson 平台，持續受到市場關注。
慧友 9 月營收 2257 萬元，月減 46.1%、年減 26.3%；第三季營收 1 億元、季減 42.7%、年增 14.5%；累計前 9 個月 3.5 億元，年增 30.51%。
聰泰同樣與輝達合作，並開發出 AI IPC(工業電腦)，將過去的影像擷取技術應用至 AI ，並且獲得中高端客戶，可以維持高訂價策略，開案數量已經超過 60 個，領域包括醫療、監控、機器人及無人機，營運有望隨趨勢逐漸發酵。
聰泰 9 月營收 9239 萬元，月減 2.3%、年增 16.03%；第三季營收 2.7 億元，季減 10.6%、年減 14.9%；累計前 9 個月 9.04 億元，年增 5.01%。
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