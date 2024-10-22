篩選高周轉率成長股 掌握台股Q4投資契機。

鉅亨網新聞中心 2024-10-22 09:20

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今年台股續創新高，科技股領軍市場表現，展望第四季，投資人關注的焦點主要在美國總統大選和全球經濟情勢。專家認為，美國經濟持續強勁，軟著陸可能性增加，加上第四季為傳統消費旺季，股市後勢仍被看好，建議投資人可留意具有高周轉率及成長潛力的個股。

台股 Q4 可望先抑後揚

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台積電第三季財報超出預期，第四季營收預計再創新高，全年美元營收成長率也上調至 30%。台積電亮眼的業績表現反映出人工智慧 (AI) 需求暢旺，有助於消弭市場對 AI 泡沫化的疑慮，為第四季股市走勢帶來利多。

由於美國總統大選將於 11 月 5 日登場，投資人也關切其對股市的影響。根據研究機構 Carson 統計，過去 73 年 (1950~2023) 每逢總統大選年的 10 月份，美股表現不佳；台股也呈現相似的趨勢，過去 30 年 (1990~2020) 美國總統選舉年的 10 月，台股大盤平均報酬率為 - 3.9%，上漲機率僅 37.5%，顯著低於非選舉年的 65%。

不過，永豐金證券認為，投資人不必過度擔憂，總統大選年通常只要渡過 10 月就會逐漸好轉。統計顯示，總統大選年的 11、12 月上漲機率分別為 62.5% 和 75%，因此美國大選後，台股有望先抑後揚。

此外，市場一直關注美國經濟衰退的可能性，但近期的經濟數據顯示，衰退風險已大幅降低。

永豐金證券分析，美國 9 月消費者物價指數 (CPI) 和生產者物價指數 (PPI) 均顯示通貨膨脹壓力持續減緩，支持聯準會有序或漸進地降息。加上美國第三季財報季由金融類股開啟，摩根大通和富國銀行表現優於預期，反映美國經濟仍有動力，消費者支出維持穩定，信貸條件也適度放寬。綜合這些因素，美國經濟軟著陸的可能性大增。

目前台股資金主要集中在 AI 權值股、光通訊和半導體設備股，台積電和輝達為觀察指標。永豐金證券建議，投資人可挑選技術面呈現多頭趨勢、周轉率高、估值合理的潛力股。

篩選的四大指標包括：1. 技術線型呈現多頭排列，股價高於周線、月線、季線、半年線和年線；2. 本益比低於 25 倍，代表估值不高；3. 周轉率大於 3%，表示資金進駐積極；4. 成交金額超過 1 億元，具備良好的流動性。

「台美股交易豪禮送活動」火熱登場

為了回饋廣大客戶，永豐金證券特別推出「台美股交易豪禮送 百萬獎金帶回家」活動，客戶於活動期間 (10/1~12/31) 透過永豐金證券進行台股或複委託交易，就有機會獲得豐富獎品，參與者需先於活動網頁登錄一次，即可於整個活動期間內累計交易金額，並根據台股或複委託的累計交易金額獲得抽獎機會。

該活動總計提供三重抽獎機會，首先是登錄抽獎：自登錄當月起，累計交易達 1 萬元，即可獲得一次抽獎機會，提供 150 個 Marshall Emberton II 藍牙喇叭作為獎品。

其次是月月抽：活動期間內，台股及複委託的每月累計交易金額每達 2,000 萬元，客戶將獲得一次抽獎機會，且抽獎次數無上限，抽獎項目包括 AirPods Pro 2、遠東 SOGO 百貨電子禮券及 XQ 軟體輕量版權限。

最後是累積抽獎：若活動期間內台股及複委託的累積交易金額每達 1 億元，客戶將獲得一次抽獎機會。且抽獎次數無上限。獎項豐富，包括新光三越 50 萬商品禮券、OSIM5 感養身椅、iPhone 16 Pro Max1TB、SAMSUNG 49 型曲面螢幕等獎品。