工研院研發智電型農事機器人 提供農業缺工解方

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-13 15:48

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因應全球農業面臨人力短缺、從業人口老化，工研院開發首台國產「四輪傳動與轉向的農業共通載具」，以及第一台可進軍國際的全國產小型電動曳引機，加速國內農業轉型。

工研院表示，勞動力不足已經是全球急需面對的共同議題，智電型農事機器人協作模式的蓬勃發展，也代表著在全球淨零碳排浪潮下，電動化取代汽柴油動力、結合 AI 邊緣運算的人工智慧控制模組，可以展現農務協作的強大支援能力。

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因此，工研院與農業部臺中區農業改良場合作開發「四輪傳動與轉向農業共通載具」，採用了國產馬達驅動，透過四輪轉動增加靈活度、穩定度，可適應不同的地形與場域工作，並可隨時依據任務更換工作模組，由於搭載了智慧控制核心並使用車規模組，依據需求還可以進行有人與無人駕駛的切換。

另外，工研院整合國內的三電零組件模組，配合智慧核心控制器與周邊模組的發展，完整的開發出台灣第一台可進軍國際的全國產小型電動曳引機，同時與農業部高雄區農業改良場合作，跨領域串聯了三電供應鏈與農機製造商。

工研院表示，曳引機則是全球農務作業中應用最廣泛的農業機械之一，對全球屬於與台灣農業施作環境類似、破碎或多為中小型農地環境的國家而言，中小型電動曳引機成為台灣進軍國際市場的重點發展優勢品項，相關成果已技轉國內農機廠商。

工研院也透過學研合作，結合高雄科技大學副校長郭俊賢團隊的「甲醇燃料電池」，開發出「燃料電池農用共通載具」。由於甲醇驅動燃料電池具備高能量密度，運作時主要是排水，沒有其他有害氣體的排放。