微星9/27參與2024台灣AI年會 展示機器人、伺服器多領域AI應用

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-25 17:44

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PC 品牌微星 (2377-TW) 將於 9 月 27 日出席在中研院舉辦的 2024 年台灣人工智慧年會，年會聚焦 AI 技術在各行業的實際應用，微星將展出 AI 軟體、機器人、伺服器等跨領域應用。

作為 AI PC 及伺服器解決方案的領導品牌，微星將在會上展示其在個人、專業及企業領域的 AI 創新成果，微星研發資深協理高士方將深入探討，AI 技術如何為企業創造價值，並加速數位轉型進程。

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此外，微星計畫展示 AI 軟體、機器人和伺服器的整合應用方案，展現 AI 技術在提升企業效率、優化決策流程等方面的潛力，MSI 微星科技行銷副總經理程惠正表示，微星希望藉此機會與各領域專家合作，共同開發有益人類進步的 AI 應用。