台灣66%民眾每月至少一次遇詐騙 Gogolook：小心這三種手法

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-22 14:24

‌



信任科技服務商 Gogolook 參與全球防詐聯盟 GASA(Global Anti-Scam Alliance) 於新加坡舉辦的亞洲防詐高峰會 (Global Anti-Scam Summit–Asia)，Gogolook 表示，在台灣，高達 55% 的民眾去年曾在社群媒體上遭遇詐騙，包括個資盜用、投資詐騙和購物詐騙等手法，詐騙後，銀行轉帳是最常見的付款方式。

此次 Gogolook 與 Amazon、Google、Mastercard 和 Meta 等國際科技公司同台，共同探討新興詐騙手法對亞洲各產業的衝擊與因應之道。

‌



去年在台灣舉辦的首屆 GASA 亞洲防詐高峰會今年移師新加坡，由新加坡政府大力支持，GASA 董事總經理 Jorij Abraham 表示，隨著 AI 技術發展，詐騙集團運用 AI 的手法正快速成長，亞洲民眾面臨的詐騙威脅也迅速升溫。

在本場 GASA 亞洲防詐高峰會上，Gogolook 主導電信防詐專題論壇，邀請遠傳電信、馬來西亞 Celcom Digi、菲律賓 DITO 等電信商代表與會。

Gogolook 指出，不同地區詐騙發生頻率的差異明顯，超過 40% 亞洲民眾每月皆遭遇詐騙，其中泰國和香港的詐騙頻率最高，約 90% 的民眾每月至少接觸詐騙一次。