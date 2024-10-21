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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sarepta Therapeutics Inc(SRPT-US)EPS預估上修至1.76元，預估目標價為200.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-21 16:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Sarepta Therapeutics Inc(SRPT-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.73元上修至1.76元，其中最高估值3.67元，最低估值0.27元，預估目標價為200.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.67(3.67)16.5220.1218.18
最低值0.27(0.27)7.038.5310.11
平均值2.01(1.95)11.2614.8615.15
中位數1.76(1.73)10.714.9917.01

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值19.30億35.33億43.35億50.23億
最低值14.92億29.16億33.14億35.70億
平均值17.37億31.03億38.64億42.61億
中位數17.37億30.85億38.89億43.58億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-9.71-7.11-5.15-8.03-5.80
營業收入3.81億5.40億7.02億9.33億12.43億

詳細資訊請看美股內頁：
Sarepta Therapeutics Inc(SRPT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSRPT

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