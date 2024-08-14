search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sarepta Therapeutics Inc(SRPT-US)EPS預估下修至1.73元，預估目標價為200.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 00:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Sarepta Therapeutics Inc(SRPT-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.76元下修至1.73元，其中最高估值4.13元，最低估值0.27元，預估目標價為200.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.13(5.36)16.5219.3518.09
最低值0.27(0.27)7.328.5310.11
平均值2.07(2.24)11.4415.3515.03
中位數1.73(1.76)10.8316.0717.01

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值19.30億43.00億51.15億47.54億
最低值15.80億27.01億33.14億36.07億
平均值17.46億31.71億40.62億41.90億
中位數17.44億31.08億38.89億42.60億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-9.71-7.11-5.15-8.03-5.80
營業收入3.81億5.40億7.02億9.33億12.43億

詳細資訊請看美股內頁：
Sarepta Therapeutics Inc(SRPT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSRPT

相關行情

台股首頁我要存股
Sarepta Therapeutics Inc131.842.48%

延伸閱讀


Empty