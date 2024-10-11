鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sarepta Therapeutics Inc(SRPT-US)EPS預估上修至1.73元，預估目標價為200.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-11 00:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Sarepta Therapeutics Inc(SRPT-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.69元上修至1.73元，其中最高估值3.91元，最低估值0.27元，預估目標價為200.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.91(3.91)
|16.52
|20.12
|18.09
|最低值
|0.27(0.27)
|7.03
|8.53
|10.11
|平均值
|1.97(1.95)
|11.11
|15.12
|14.65
|中位數
|1.73(1.69)
|10.53
|15.92
|14.92
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|19.30億
|35.33億
|43.35億
|47.54億
|最低值
|14.92億
|27.01億
|33.14億
|35.70億
|平均值
|17.40億
|31.04億
|38.71億
|41.52億
|中位數
|17.41億
|30.86億
|38.65億
|43.07億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-9.71
|-7.11
|-5.15
|-8.03
|-5.80
|營業收入
|3.81億
|5.40億
|7.02億
|9.33億
|12.43億
詳細資訊請看美股內頁：
Sarepta Therapeutics Inc(SRPT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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