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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sarepta Therapeutics Inc(SRPT-US)EPS預估上修至4.61元，預估目標價為200.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 16:18


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Sarepta Therapeutics Inc(SRPT-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.33元上修至4.61元，其中最高估值7.65元，最低估值0.35元，預估目標價為200.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值7.65(7.65)19.3652.4921.35
最低值0.35(0.35)5.555.626.65
平均值4.25(4.16)12.5918.5415.59
中位數4.61(4.33)12.0515.1116.74

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值24.28億43.00億51.15億48.90億
最低值17.22億25.77億28.29億30.41億
平均值20.37億33.07億39.72億43.04億
中位數20.38億32.47億39.32億44.12億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-9.71-7.11-5.15-8.03-5.80
營業收入3.81億5.40億7.02億9.33億12.43億

詳細資訊請看美股內頁：
Sarepta Therapeutics Inc(SRPT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSRPT

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