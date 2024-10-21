鉅亨速報 - Factset 最新調查：索菲科技SOFI-US的目標價調升至8元，幅度約3.23%
鉅亨網新聞中心 2024-10-21 20:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對索菲科技(SOFI-US)提出目標價估值：中位數由7.75元上修至8元，調升幅度3.23%。其中最高估值12.5元，最低估值4元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予索菲科技評價：積極樂觀5位、保持中立10位、保守悲觀3位。
索菲科技今(21日)收盤價為10.18元。近5日股價上漲3.23%，標普指數上漲0.85%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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