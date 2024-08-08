鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sarepta Therapeutics Inc(SRPT-US)EPS預估下修至3.91元，預估目標價為200.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 14:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Sarepta Therapeutics Inc(SRPT-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.61元下修至3.91元，其中最高估值7.43元，最低估值0.35元，預估目標價為200.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.43(7.65)
|19.36
|52.49
|21.35
|最低值
|0.35(0.35)
|5.55
|5.62
|6.65
|平均值
|3.53(4.25)
|12.68
|18.52
|15.7
|中位數
|3.91(4.61)
|13.74
|15.94
|16.82
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|24.28億
|43.00億
|51.15億
|48.90億
|最低值
|17.22億
|25.77億
|28.29億
|30.41億
|平均值
|19.50億
|32.86億
|39.91億
|43.25億
|中位數
|18.54億
|32.99億
|40.12億
|44.12億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-9.71
|-7.11
|-5.15
|-8.03
|-5.80
|營業收入
|3.81億
|5.40億
|7.02億
|9.33億
|12.43億
詳細資訊請看美股內頁：
Sarepta Therapeutics Inc(SRPT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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