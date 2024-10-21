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鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛立信(ERIC-US)EPS預估上修至0.07元，預估目標價為7.45元

鉅亨網新聞中心 2024-10-21 14:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對愛立信(ERIC-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.07元上修至0.07元，其中最高估值0.14元，最低估值-0.06元，預估目標價為7.45元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.14(0.14)0.820.790.84
最低值-0.06(-0.06)0.390.480.84
平均值0.07(0.06)0.580.610.84
中位數0.07(0.07)0.560.620.84

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值247.43億261.38億272.29億263.81億
最低值236.02億239.03億244.71億263.81億
平均值238.81億248.95億255.35億263.81億
中位數238.30億247.82億253.24億263.81億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.070.570.790.56-0.75
營業收入240.17億252.47億270.61億268.33億248.07億

詳細資訊請看美股內頁：
愛立信(ERIC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSERIC

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