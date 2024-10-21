鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛立信(ERIC-US)EPS預估上修至0.07元，預估目標價為7.45元
鉅亨網新聞中心 2024-10-21 14:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對愛立信(ERIC-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.07元上修至0.07元，其中最高估值0.14元，最低估值-0.06元，預估目標價為7.45元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.14(0.14)
|0.82
|0.79
|0.84
|最低值
|-0.06(-0.06)
|0.39
|0.48
|0.84
|平均值
|0.07(0.06)
|0.58
|0.61
|0.84
|中位數
|0.07(0.07)
|0.56
|0.62
|0.84
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|247.43億
|261.38億
|272.29億
|263.81億
|最低值
|236.02億
|239.03億
|244.71億
|263.81億
|平均值
|238.81億
|248.95億
|255.35億
|263.81億
|中位數
|238.30億
|247.82億
|253.24億
|263.81億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.07
|0.57
|0.79
|0.56
|-0.75
|營業收入
|240.17億
|252.47億
|270.61億
|268.33億
|248.07億
詳細資訊請看美股內頁：
愛立信(ERIC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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