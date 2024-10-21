富豪都愛買！債券ETF受益人衝195萬人 00687B月增1.4萬最旺

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-21 15:48

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美國 9 月宣布降息 2 碼，基準利率調降至 4.75%~5%，全台債券 ETF 受益人持續增加中，截至上周五，全台債券 ETF 總人數已高達 195 萬 4345 人，近一月 (9/20-10/18) 增加前三名分別是國泰 20 年美債 (00687B-TW) 月增 14480 人、元大美債 20 年 (00679B-TW) 月增 9741 人，以及國泰投資級公司債 (00725B-TW) 月增 6068 人。

其中，受益人數增加第一名的 00687B 近日宣布再追募 200 億元新額度，已是基金成立以來第 16 次追募獲准，基金規模 2523.78 億元，人氣居高不下。

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金管會最新 9 月底數據顯示，富豪戶的存款占比降到 47.9%，為 26 個月的低點，資金湧向基金及債券，其中債券月增達到 0.4 個百分點，超越基金增加幅度，顯見這波聯準會給的債券送分題，無論是對高資產客戶或散戶市場，都極具吸引力。

最近市場消息面相對清淡，美國 10 年期公債殖利率落在 4.08%，在 4% 上方狹幅波動，從 9 月宣布降息前一度滑落到 3.59%，在降息確定後近日呈現微幅反彈，也吸引買盤進駐，觀察全台債券 ETF 規模來到新台幣 2 兆 9778.3 億元，規模月增 881.3 億元。

重要的是，降息前呈現倒掛的殖利率曲線 (指短期利率大於長期) 已轉為正，代表持有長天期美債享有較高債券收益率，且長天期美債的存續期間較高，獲取資本利得的空間也較大，可看到這波人數成長較多的債券 ETF 多為長天期產品。