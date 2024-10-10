債券ETF吸金狂潮！39檔10月除息 這2檔年化殖利率逾8%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-10 14:10

‌



美國啟動降息，債券 ETF 吸金狂潮持續！近期 10 月就有 39 檔即將除息，其中 29 檔屬季配型產品，比較年化配息率表現，冠亞軍皆為非投等債類型，分別為富邦全球非投等債 (00741B-TW)、 凱基美國非投等債 (00945B-TW)，雙雙超過 8%，最為亮麗，而第三名國泰投資級公司債 (00725B-TW) 亦有 7%，表現不俗。

製表：鉅亨網記者陳于晴

‌



進一步觀察 10 月除息的債券 ETF 年化配息率表現，第四至七名均有 6% 以上，分別為國泰新興投等債 (00726B-TW)、富邦全球投等債 (00740B-TW)、中信優息投資級債 (00948B-TW)、群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW)；第八至十名依序為國泰 A 級公用債 (00782B-TW)、國泰優選非投等債 (00727B-TW)、元大投資級公司債 (00720B-TW)，年化配息率落在 5.5%-5.8%，表現亦不俗。

美國就業數據上周出爐，結果優於預期，市場對美國聯準會降息幅度的預期心理降低，美國十年期公債殖利率彈升，美債價格也應聲下跌。反觀受利率變動影響較小的短天期債，不僅在美國就業數據公布後表現亮眼，觀察上一周債市資金流向，可以發現整體債券基金淨流入 157 億美元，重返上升軌道，其中又以非投資等級債基金的資金淨流入增加最為顯著，淨流入金額從 11 億美元躍升至 39 億美元。

凱基美國非投等債基金經理人鄭翰紘，全球貨幣政策由緊轉鬆，部分國家升息見頂，且多國已啟動降息，預期公債及信用債殖利率的下降趨勢不變，惟目前多數仍位於 10 年平均之上。各類型債券信用利差多數已小於 10 年均值，其中又以美國債券利差相對較窄。

鄭翰紘提醒，現階段過度重押長天期公債期望得到降息帶來的資本利得，可能得承受利率波動風險，建議核心布局投資等級債中評級較低的 A-BBB 級，追求潛在資本利得，搭配非投資等級債中評級較高的 BB-B 級，鎖定債息甜蜜點，公債配置則建議抱持買保險，落實雙向分散、回歸投資債券的初衷，更能有效掌控債市投資契機。

觀察多家投信已公告的債券 ETF 除息金額，配息金額絕對數字前五多分別是國泰投資級公司債配息 0.685 元，國泰新興投等債配息 0.62 元、復華次順位金融債 (00790B-TW) 配息 0.61 元，以及復華公司債 A3(00789B-TW) 配息 0.6 元、國泰優選非投等債配息 0.57 元，備受市場注目。

法人指出，整體市場已經處於降息循環中，債價上漲是未來必然趨勢，雖然沒有雲霄飛車可搭，百萬債券投資人還是有緩步爬坡的好風景，建議存債族可考慮近期投等債 ETF 價格仍甜，將部分投資債券的資金，挪移到配息更好的投等債市場。