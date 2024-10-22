〈ETF成分股調整〉6檔台股ETF換股一次看 鋼鐵股聚人氣 貿聯獲2檔納入
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-22 09:07
進入第四季，國內又有多檔 ETF 陸續展開換股，臺灣指數公司最新公布 6 檔台股 ETF 追蹤指數定審結果，成分股異動或權重調整自今 (22) 日起生效，其中，00733、00905 換股比率偏高，分別為 92%、82%，觀察其選股邏輯，可發現鋼鐵股受惠鋼價回升，殖利率也相對穩健，開始受到 ETF 青睞，獲得新增納入，尤其是鋼筋廠，如海光、東和鋼鐵。值得注意的是，線束大廠貿聯 - KY(3665-TW) 亦獲得 2 檔台股 ETF 納入成分股。
去年繳出 7 成績效的飆股－富邦臺灣中小 50 ETF(00733-TW)，今年以來較難發揮實力，主要因大盤由台積電、鴻海等權值股強力拉抬，在資金排擠效應下，中小型股表現空間受到壓抑。
00733 下半年度依舊進行大換血，成分股調整多達 46 檔，換股比率達 92%。目前資產規模為 75.75 億元，受益人數 4.95 萬人。
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1307 三芳、1319 東陽、1524 耿鼎、1540 喬福、1727 中華化、1736 喬山、2030 彰源、2033 佳大、2038 海光、2201 裕隆、2399 映泰、2420 新巨、2436 偉詮電、2477 美隆電、2495 普安、2613 中櫃、2637 慧洋 - KY、3013 晟銘電、3021 鴻名、3167 大量、3588 通嘉、3617 碩天、3622 洋華、3715 定穎投控、4557 永新 - KY、4571 鈞興 - KY、4583 台灣精銳、4763 材料 - KY、4935 茂林 - KY、5234 達興材料、5284 jpp-KY、5521 工信、6224 聚鼎、6243 迅杰、6438 迅得、6768 志強 - KY、6782 視陽、6830 汎銓、6863 永道 - KY、8114 振樺電、8249 菱光、8404 百和興業 - KY、8467 波力 - KY、8996 高力、9935 慶豐富、9938 百和
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1503 士電、1514 亞力、1522 堤維西、1597 直得、1609 大亞、1611 中電、1786 科妍、1795 美時、1806 冠軍、2313 華通、2316 楠梓電、2427 三商電、2449 京元電子、2467 志聖、2476 鉅祥、2482 連宇、2855 統一證、3010 華立、3029 零壹、3048 益登、3305 昇貿、3312 弘憶股、3376 新日興、3406 玉晶光、3501 維熹、3591 艾笛森、3712 永崴投控、4545 銘鈺、4566 時碩工業、4720 德淵、4770 上品、4961 天鈺、4967 十銓、4968 立積、5519 隆大、6197 佳必琪、6449 鈺邦、6605 帝寶、6689 伊雲谷、6715 嘉基、6789 采鈺、8028 昇陽半導體、8103 瀚荃、8105 凌巨、8374 羅昇、8478 東哥遊艇
FT 臺灣 Smart (00905-TW) 此次異動 41 檔成分股，換股比率達 82%。目前資產規模約 61.28 億元，受益人數約 4.6 萬人。
|新增成分股
|刪除成分股
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1225 福懋油、1232 大統益、1436 華友聯、1442 名軒、1476 儒鴻、1612 宏泰、1736 喬山、2006 東和鋼鐵、2031 新光鋼、2233 宇隆、2247 汎德永業、2303 聯電、2449 京元電子、2472 立隆電、2480 敦陽科、2520 冠德、2605 新興、2615 萬海、3019 亞光、3209 全科、3443 創意、3665 貿聯 - KY、3673 TPK-KY、4137 麗豐 - KY、4438 廣越、4571 鈞興 - KY、4958 臻鼎 - KY、5434 崇越、5534 長虹、6177 達麗、6278 台表科、6281 全國電、6409 旭隼、6581 鋼聯、8039 台虹、8070 長華 *、8213 志超、8454 富邦媒、9910 豐泰、9917 中保科、9925 新保
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1447 力鵬、1702 南僑、2059 川湖、2228 劍麟、2329 華泰、2348 海悅、2374 佳能、2420 新巨、2421 建準、2450 神腦、2474 可成、2610 華航、2636 台驊控股、2704 國賓、2723 美食 - KY、2809 京城銀、2832 台產、2891 中信金、2915 潤泰全、3017 奇鋐、3022 威強電、3090 日電貿、3312 弘憶股、3416 融程電、3501 維熹、3679 新至陞、3708 上緯投控、3711 日月光投控、5007 三星、5258 虹堡、6115 鎰勝、6117 迎廣、6412 群電、6491 晶碩、6579 研揚、6669 緯穎、8210 勤誠、9802 鈺齊 - KY、9939 宏全、9943 好樂迪、9945 潤泰新
國泰股利精選 30(00701-TW) 此次異動 14 檔成分股，換股比率 46.67%，目前資產規模約 48.41 億元，受益人數 3.7 萬人。
|新增成分股
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1537 廣隆、1717 長興、1720 生達、2027 大成鋼、2206 三陽工業、2347 聯強、2617 台航、2845 遠東銀、2889 國票金、2897 王道銀行、3045 台灣大、4904 遠傳、5876 上海商銀、9927 泰銘
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1301 台塑、1402 遠東新、2474 可成、2881 富邦金、2882 國泰金、2885 元大金、3033 威健、3090 日電貿、3413 京鼎、3702 大聯大、6202 盛群、8150 南茂、9904 寶成、9939 宏全
野村臺灣新科技 50 (00935-TW) 此次異動 8 檔成分股，換股比率 16%。目前資產規模約 93.85 億元，受益人數約 5.62 萬人。
|新增成分股
|刪除成分股
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1560 中砂、2344 華邦電、2388 威盛、3105 穩懋、3680 家登、6187 萬潤、6223 旺矽、6415 矽力 *-KY
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3035 智原、3264 欣銓、3661 世芯 - KY、4919 新唐、4961 天鈺、4966 譜瑞 - KY、6531 愛普 *、8016 矽創
中信臺灣智慧 50ETF(00912-TW) 此次異動 3 檔成分股，換股比率僅約 6%，目前資產規模約 14.13 億元，受益人數 0.98 萬人。
|新增成分股
|刪除成分股
|2615 萬海、3293 鈊象、6505 台塑化
|1590 亞德客 - KY、2408 南亞科、3661 世芯 - KY
國泰台灣 5G+ETF(00881-TW) 此次異動 1 檔成分股，目前資產規模約 620.43 億元，受益人數 28.41 萬人。
|新增成分股
|刪除成分股
|3665 貿聯 - KY
|2368 金像電
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