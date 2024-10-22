〈ETF成分股調整〉6檔台股ETF換股一次看 鋼鐵股聚人氣 貿聯獲2檔納入

進入第四季，國內又有多檔 ETF 陸續展開換股，臺灣指數公司最新公布 6 檔台股 ETF 追蹤指數定審結果，成分股異動或權重調整自今 (22) 日起生效，其中，00733、00905 換股比率偏高，分別為 92%、82%，觀察其選股邏輯，可發現鋼鐵股受惠鋼價回升，殖利率也相對穩健，開始受到 ETF 青睞，獲得新增納入，尤其是鋼筋廠，如海光、東和鋼鐵。值得注意的是，線束大廠貿聯 - KY(3665-TW) 亦獲得 2 檔台股 ETF 納入成分股。