GB200將量產 這檔ETF「積」極卡位AI供應鏈 10/22除息
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-20 11:40
GB200 為輝達推出最新 AI 晶片， 比前一代 H100 在大型語言模型推論上快 30 倍，而台廠供應鏈本就位於 AI 供應鏈核心，在 GB200 宣布第四季量產後，台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 等 AI 概念股價紛紛上揚，而市值型 ETF 像是 FT 台灣 Smart 00905 (00905-TW)，因持股前兩大目前為台積電與鴻海，也受惠於這波表現而股價走揚成為含積 ETF 的黑馬，00905 將於 10 月 22 日進行除息，10 月 21 為最後買進日。
00905 今年初迄今規模不斷增加，從年初的 18.77 億元，躍升到 58.58 億元，10/11 的受益人數也從 2 萬 1 千人翻倍到 4 萬 4 千人，持股前三大為台積電、鴻海、聯發科，總計佔比 41%，所以也是市場備受關注的高含積量 ETF 之一，並且由於入手價格相比龍頭市值型 ETF 便宜，故成為今年市值型 ETF 投資人的新寵兒。
00905 追蹤指數為特選 Smart 多因子指數，擁有『成長動能』、『價值追求』、『股利獲取』、『品質控管』四大優勢：成長動能以追蹤趨勢題材做出發，不怕錯過投資先機；價值追求則是找出被低估潛力公司，布局反彈契機；最後股利獲取及品質控管則讓投資人在存股過程能更安心，享有長期投資所帶來的效益。
目前 00905 將於 10 月 22 日進行除息，10 月 21 為最後買進日，上一次 7 月宣布配息時湧入大量資金流入，由於此檔 ETF 並無收益平準金機制，故當時為保護投資人權益，避免配息遭稀釋，因此於配息公告不久後即暫停了初級市場申購，故本次有興趣參與配息的投資朋友們可以把握最後買進日。
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