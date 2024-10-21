陸網科大廠上半年營收排行榜出爐！京東阿里華為居前三 這家電商Q2暴增86%擠進前五
鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-21 15:32
最新數據顯示，今年上半年中國電商與網路科技巨頭營收表現不俗，京東 (09618-HK)(JD-US) 、阿里巴巴 (09988-HK)(BABA-US) 與華為分別佔領前三甲位置，之後依序為騰訊 (00700-HK) 、拼多多 (PDD-US) 、小米 (01810-HK) 、美團－Ｗ(03690-HK) 、滴滴、百度 (09888-HK) 與快手 (01024-HK) 。
根據京東發佈的今年第二季財報，營收年增 1.2% 至人民幣 2914 億元，零售業務營收則是人民幣 2570.72 億元，物流業務營收 442.07 億元，新業務營收為 46.30 億元。
擁有淘寶、天貓等知名電商平台的阿里巴巴則在 6 月為止的第一財季營收年增 4% 至人民幣 2432.36 億元，淨利則年減 27% 為 240.22 億元，非 GAAP 凈利年減 9% 至 406.91 億元，其中淘寶天貓集團營收 1133.73 億元，雲智慧 265.49 億元，國際數位商業集團營收 292.93 億元，菜鳥 268.11 億元，本地生活集團 162.29 億元，大文娛集團 55.81 億元。
華為、騰訊則分別以 4175 億跟 3206 億人民幣位居三、四名，而拼多多則以獨特的社群電商模式在電商市場中異軍突起，靠團購、砍價等玩法吸引大量使用者，加上不斷優化平台服務，提升用戶體驗，實現營收快速增長。
拼多多今年第二季營收年增 86% 至 970.595 億人民幣，來自線上行銷服務及其他服務的營收年增 29% 至 491.159 億元，來自交易服務的營收為 479.437 億元，同比增長 234%。
小米、美團與滴滴則分別以人民幣 1644 億、1556 億以及 999.6 億元排在第六到第八。
中國搜尋引擎領域領導者百度則位居第九，今年第二季總營收為人民幣 339 億元，持平於去年同期表現，其中來自於百度核心營收年增 1% 至 267 億元，智慧雲業務營收亦年增 14%% 至 51 億元。
第十名則是短影音領域代表企業快手，其短影音平台擁有大量的用戶和創作者。快手透過廣告、電商等多種方式實現營收成長，同時也在不斷探索新的業務模式，如直播帶貨等，為企業發展帶來新機遇。
今年第二季快手營收年增 11.6% 至人民幣 310 億元，線上行銷服務營收年增 22.1% 至 175 億元，直播營收則年減 6.7% 至 93 億元，其他服務營收年增 21.3% 至 42 億元。
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