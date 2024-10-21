再拓股東生態圈！將來銀攜元富證推證券「分戶帳」 下單更即時

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-21 14:22

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將來銀說明，所有存戶都可享有此服務，同時提醒客戶，閒置資金若停放在主帳戶，超過 5 萬元的部分享 1.5% 的活存利率且無金額上限，相較於市場上常見的證券資金管理帳戶年息幾乎都在 0.07% 以下，設定將來銀行作為元富證分戶帳的銀行帳戶，享有的利率優惠逾 21 倍。

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將來銀更長期提供所有客戶每月 66 次線上跨行轉帳、6 次 ATM 跨行提款、1 次跨行存款免手續費的超佛回饋，輕鬆實現資金靈活運用與財富增值。

為了吸引更多投資人使用此便捷的數位金融服務，將來銀推出加碼優惠，即日起至年底止，凡新開立將來銀行帳戶並完成裝置綁定的客戶，除享有 30 天 10% 口袋利率活存專案外，若將來銀行帳戶設為元富證券的分戶帳出入金帳戶，並完成一筆資金出入交易，即可獲得 300 元 7-ELEVEN 現金電子抵用券。

此外，若是同時為元富證券的新戶，還可再享元富證券的專屬開戶禮遇，如街口幣、momo 幣或 Fami 錢包點數，雙重好禮輕鬆入袋。

根據台灣證券交易所最新統計，截至 9 月底止，全台投資人開戶數已逼近 1310 萬戶，再創歷史新高。特別是 30 歲以下年輕世代持續湧入股市，單月新增人數達 3.07 萬人，占單月新增人數 64%。這不僅顯示出台股投資者年齡層逐漸年輕化的趨勢，也彰顯了年輕族群對於股市的高度興趣與積極參與。

將來銀指出，本次合作的「分戶帳」服務採用票交所最新的 C3 憑證方式，讓客戶無需繁瑣的雙因子認證流程，即可快速完成設定。