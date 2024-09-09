研調：全球5G手機上半年出貨年增20% 印度首超美國成第二大市場

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-09 15:40

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研調中心 Counterpoint 最新報告指出，2024 年上半年全球 5G 手機市場呈現快速增長態勢，出貨量較去年同期增長 20%，其中，印度首次超越美國，成為僅次於中國的全球第二大 5G 手機市場。

調查顯示，5G 手機在整體手機出貨量中的占比首次突破 50%，達到 54%。這一增長主要由低價位 5G 手機供應增加及新興市場需求驅動；Counterpoint 資深分析師 Prachir Singh 表示，小米、vivo 和三星等品牌在低價位市場的強勁表現是推動印度市場增長的主要因素。

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在區域表現方面，加勒比海及拉丁美洲（CALA）市場增速最快，年增長達 63%。亞太地區在全球新增出貨量中占比最高，達 63%；品牌方面，蘋果 (AAPL-US) 以超過 25% 的市場占比領先全球 5G 手機市場，三星緊隨其後，占比超過 21%。小米則位居第三，主要受益於印度市場的強勁增長。

Counterpoint 研究總監 Tarun Pathak 預測，隨著 5G 手機在低價位市場普及和 5G 網路技術拓展，5G 手機出貨量將持續增長，預計 2024 年占比將突破 57%，2025 年達 65%。