馬斯克最極致的豪賭：每天送100萬美元替川普「買票」

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-10-21 10:48

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美國大選進入倒數，特斯拉 (TSLA-US) 執行長 馬斯克力挺川普，致力為他拉票，宣布每天將送出 100 萬美元給參與「支持憲法」連署的搖擺州民眾，引發是否違反了美國選舉法的爭議，這也是馬斯克押上個人財富與聲譽的最大冒險。

馬斯克 19 日在賓州哈里斯堡（Harrisburg）舉行的「美國政治行動委員會」活動上，頒發第一張百萬美元支票給一名男子；20 日在賓州匹茲堡發出了第二張，得主是一名女性。

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馬斯克做過許多大膽的賭注，他對川普的支持可能是迄今為止最大膽的一次。

馬斯克考慮的不只有電動車業務，據估計，特斯拉的汽車業務可能價值在 700 億至 1000 億美元之間，這意味著其餘 6500 億美元，以及馬斯克高達 900 億美元的個人財富，在很大程度上是基於投資者對其尚未證明的技術的樂觀情緒，所有這些技術在上市前都面臨著重大的監管障礙。

從衛星到自動駕駛，從腦晶片到 AI 機器人，馬斯克擁有一系列嚴重依賴聯邦政府合約和規則的企業，若川普成功重回白宮，馬斯克將獲得對監管部門的巨大影響力。

分析認為，如果川普獲勝，SpaceX 和 Starlink 衛星可能會從美國國家安全機構獲得更多合約，特斯拉可能會贏得對電動車持懷疑態度的共和黨人的支持。